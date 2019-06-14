【MMA】香港拳手Sasha揚威韓國　首位港人贏得海外世界拳王腰帶

在剛過去的星期一，香港土生土長的MMA 拳手Sasha Palatnikov（4-1）在韓國比賽AFC 12中，擊敗前HEAT拳王、東道主拳手Sung Won Son（9-7），贏得AFC 中量級拳王寶座。

Angle's Fighting Championship（AFC）是韓國的MMA賽事，至今已舉辦12屆賽事。更早期以慈善賽方式起家，後改為職業賽事形式。

在6月10日，AFC 在首爾舉行了「AFC 12: Hero of the Belt」。當中便有一位土生土長的選手Sasha Palatnikov（4-1）代表香港出賽，迎戰前HEAT拳王、東道主拳手Sung Won Son（9-7），爭奪AFC中量級腰帶。

香港一直是我的家。我是一名香港人。 Sasha Palatnikov

Sasha的父母在80年代移居至香港，而Sasha也是在香港這地方出生和成長。他在香港讀小學及中學，並曾在2013年贏得業餘拳擊冠軍。

面對經驗比自己豐富又有高度優勢的對手，Sasha 表示原先打算集中在站立打擊上。但當知道對手的情況後，他決定作好要在站立或地面作戰的準備。而Sasha 跟 現役UFC拳手的Alberto Mina 相討後，後者提示他「假如在纏鬥中覺得自己佔優，可以主動爭取摔倒對手，並以地面打擊作壓制」。而不約而同地，比賽一如他們預期一樣。在第一回合時，Sasha 透過數次纏鬥後，便發覺自己佔到優勢。不斷摔倒對手，更在地上掌控整場賽事。

【點擊圖片放大，細看比賽情況】

+ 7 + 6 + 5

經過五回合的比拼後，Sasha 成功以「一致判定」擊敗韓國拳手Sung Won Son，成功贏得贏得AFC 中量級拳王腰帶，成為首位土生長的香港人獲得海外世界MMA拳王殊榮。

現在的目標是，我希望能在兩年內，成為香港首位UFC選手。 Sasha Palatnikov

Sasha 在賽後表示，他從5歲開始武術生涯，這次的贏得世界冠軍殊榮可以說是多年努力的收穫，所以感到十分高興和滿足。他首先想感謝父母，感謝他們當年強迫自己繼續學習空手道。雖然他每天都會哭著想放棄，但正正是空手道教會他堅毅，以及全心全意地做想做的事。他又十分感謝他的教練，現役UFC拳手 Alberto Mina，指對方對自己的MMA職業生涯有重大的影響。

對於未來的下一個目標，Sasha表示雖然這場胜利現在已經過去，目標已經完成，現在他必須期待下一次我將面臨的挑戰。他在未來兩年內，會以成為香港首位UFC選手為目標。