【Bellator 222】Chael Sonnen戰敗退休　堀口恭司成跨組織冠軍

不論你喜歡還是討厭他，Chael Sonnen 確是一位見證時代的拳手。星期天他敗在Lyoto Machida的膝與拳下，賽後宣佈退役，「嘴炮道」從此痛失一名大將。 另一方面，RIZIN的冠軍堀口恭司，再戰Darrion Caldwell，更成為跨組織冠軍。現時UFC作為MMA比賽龍頭，跨組織冠軍又會帶來什麼衝擊?

最具爭議，也最敢打

在比賽中，Chael Sonnen如常想把比賽用其摔跤技術帶到地面，只是擁有相撲背景的Lyoto Machida也一一化解。Lyoto Machida這次未能像過去比賽般拉開距離，或者跟Chael Sonnen貼得很前有關。不過，很快Lyoto Machida就掌握到Chael Sonnen的進攻節奏，並以飛膝擊中，令第一回合的尾段，Chael Sonnen都處於將被擊敗的邊緣。而在第二回合，Lyoto Machida再一記飛膝加上接下去的追擊，就TKO了Chael Sonnen。

Lyoto Machida with the flying right Dragon knee #Bellator222 pic.twitter.com/1pvIeYuVHH — PunchyPauly (@PaulyPunchy) 2019年6月15日

賽後Chael Sonnen表示退役:

在這個運動中你必定要夠「硬淨」，但我感到我用光了......從前一些位置我可以硬闖過去。我不介意在他的領域中敗陣，例如打擊技，飛膝或是什麼的。但我介意敗在自己的領域。他在我上位，我沒想過他能在我的上位，我以為我可以扭轉並站起來。 Chael Sonnen

我過去更堅韌，我過去想要更多，我過去有更多的意志力。我想我把最後的子彈打出去了，我沒有那個意志力了，我想是時候離開 Chael Sonnen

論鬥志和敢打，他確是代表人物。他在2013年後曾退下來，但在2017回歸後，他在Bellator打了5場比賽。而這5場打的都是傳奇級選手：Tito Ortiz、Wanderlei Silva、Quinton “Rampage” Jackson、Fedor Emelianenko及這次的Lyoto Machida，當中兩場更是重量級比賽。

不只如此，過去他兩戰Anderson Silva，並差點在第一戰擊敗他。跟Jon Jones打過冠軍戰，又擊敗過Maurício "Shogun” Rua，可以說能有關的大名拳手都有打過，實在是非一般。

而更令人留意的，是他那個「嘴炮」威能，在罵戰中未有敵手，而且每每能夠這嘴上功夫，拾級而上。對後來UFC的發展是好是壞各有定論，但也必定是改變環境的一個拳手。

但他不再當選手大家也能繼續見到他，因為他現在也有參與其他的MMA節目，例如ESPN跟Ariel Helwani 一起對談的《Ariel & The Bad Guy》，他就是那個bad guy。想繼續聽他鬥嘴的朋友大概可以鬆一口氣。

堀口恭司成RIZIN及Bellator 冠軍

堀口恭司再次擊敗戰Darrion Caldwell。上戰Darrion Caldwell摔倒了堀口恭司後，就只會趴在上位Lay and Pray，最終被堀口恭司降服。

這次的比賽卻比上一次更為沈悶，基本上重覆著「摔倒後抱緊處理」，但Darrion Caldwell成功摔倒對手後又未有太多的進攻，而堀口恭司在地面籠邊也多用拳頭反擊。最終裁判以一致判定判堀口恭司勝出，成功贏取RIZIN及Bellator的135磅腰帶。

(圖片攝取自:https://twitter.com/mikebrownmma/status/1139740483792490496)

對於兩條腰帶，他必須每年都防衛一次，所以他大概每場比賽都需要RIZIN及Bellator的協商。

這次的勝利讓人想到，不同組織的對抗賽，能否可以推倒所謂的「UFC霸權」。大家也知道，現時如果要找世上最好的MMA選手，確是要在UFC中尋找。而以目前的狀態來說，短時間內難有組織挑戰到UFC。

但是，這次的跨組織決戰，也能夠足以讓人知道，UFC有很多好手，但並非所有好手都在UFC。堀口恭司大概在135磅的世界排名中，已肯定能是頭五選手。

假如未來更多大組織合作，例如亞洲最大的ONE，共同參與跨組織對抗，對MMA發展必定是好事。