【九龍不敗】張晉肉搏MMA拳王Anderson Silva　誰人格鬥能力較強

能夠與拳王在戲中較量， 張晉 坦言這是他從演以來其中一位實戰能力最強的對手。電影當然發揮Anderson的MMA高超技術，但在戲中張晉飾演「九龍」一角，配合戲中魔幻元素和九龍獨特性格，他這個角色不會只打MMA，還會有很多格鬥元素加入在內，觀眾到時可以有所體驗。

面對實戰水平這麼強的對手，拍攝時很怕大家打傷大家，所以特別有壓力。但就是因為有這壓力，拍攝時不會太放鬆，拍出來才更刺激。

Anderson表示希望下年拳賽完約後，再有機會來香港。（賴家俊 攝）

而第一次參與大型電影製作的Anderson Silva，表示他一直喜歡看動作電影，也曾欣賞張晉的作品，至今仍然感到很驚訝可以置身這位動作巨星身旁。他特別記得在開始拍攝時剛認識了張晉，導演要他打張晉，但在比賽以外他無法出拳打自己朋友，當時要有所調適。

談及參與香港電影拍攝，Anderson表示有幸在巴西時跟隨一些中國武術師傅學習中國武術，他也有將他所學的這些武術嘗試融入他在擂台上的格鬥中。談及未來發展，他表示再打多兩場比賽，大約下年便會完結手上合約。之後他打算集中在演出上發展，並經營自己公司，期望到時再來香港與張晉合作。