【漫畫]】力人傳說　見證一代相撲橫綱的誕生

在90年代，週刊少年Jump連載了由宮崎勝原作和小畑健作畫，以當時嶄露頭角的相撲新星貴花田(後來改名貴乃花光司)為題材的傳記式漫畫 -《力人傳說》。《力人傳說》以傳記方式簡單講述了貴花田從小學時代到打敗橫綱千代之富士期間的成長故事。其實在1993年故事連載時，貴花田還未成爲橫綱，但在他擊敗千代之富士後，原本就備受矚目的他就更被大衆認定一定會成爲相撲土俵上舉足輕重的人物。

在日本平成時代的30年間，貴乃花光司是日本相撲中極具代表性的橫綱之一，而他受矚目的程度，足夠讓日本的週刊少年Jump在他還沒有成為橫綱之前就已經出版以他為主角的漫畫。

儘管相撲在日本歷史悠久﹐也被視為日本傳統的武技之一﹐但是在格鬥漫畫中一般都只會以路人角色出現﹐而鮮有獨立而認真的漫畫。不過在90年代，週刊少年Jump就連載了由宮崎勝原作和小畑健作畫，以當時嶄露頭角的相撲新星貴花田(後來改名貴乃花光司)為題材的傳記式漫畫 -《力人伝説 -鬼を継ぐもの》。

1993在香港發行的漫畫雜誌EX-am把此作品的名字簡化成《力人傳說》(而台灣譯名則為《相撲小巨人》) ，為EX-am創刊時期主打作品之一 (其他連載作品包鳥山明的《龍珠Z》、車田正美的《靜鬥士翔》及高橋陽一的《K.O.小拳王》等)。《力人傳說》單行本全三期，簡單講述了日本相撲新星貴花田從小學時代到打敗橫綱千代之富士期間的成長故事。

《力人傳說》日本單行本封面。圖片來源：https://bit.ly/2RrgSzV

日本相撲界的傳奇

貴花田來自相撲世家，父親和伯父都是著名相撲力士。而身為前大關貴之花利彰兒子的貴花田及哥哥若花田在相撲界一直都非常受歡迎，及後更成為日本史上唯一的能夠兄弟均成為橫綱的「橫綱兄弟」。在1991年，段位為西前頭筆頭，年僅18歲的貴花田以銳不可當的姿態擊敗了當時被視爲無敵的橫綱千代之富士，成為史上獲得金星*榮譽的最年輕相撲力士。千代之富士在賽事兩日後宣布退役，貴花田亦因此進一步成為日本矚目的相撲巨星。

貴花田在1993年以20歲之齡成為史上最年輕的大關，之後在1994年改名貴乃花，並連續兩次以全勝姿態(15勝0敗)取得幕內優勝，以22歲之齡成為第65代橫綱。貴乃花在2003年因為右膝傷患問題宣布退休，在15年的土俵生涯中共取得22次的幕內優勝，成為平成時代中最具代表性的相撲力士之一。

*金星指是大相撲比賽中授予戰勝橫綱的相撲力士的獎項



貴乃花光司。圖片來源：https://bit.ly/2Kt6XcE

當年週刊少年Jump封面。圖片來源：https://bit.ly/2XnWKEh

年輕力士的成長故事

《力人傳說》以當時還是前頭的貴花田成功擊敗橫綱千代之富士為序幕，再回溯到小孩時代的貴花田和若花田。兩人從小看著父親在相撲土俵上奮鬥，並在小學就開始學習相撲，在學界相撲中取得傑出的成績。之後貴花田追著父親身影在高中退學，拜門成為正式的相撲學徒，並在同輩的較量下，慢慢脫穎而出。故事最後回到貴花田與千代之富士的一戰為終結。



橫綱 - 千代之富士。圖片來源：https://bit.ly/2KulrZK

現實中的貴花田與千代之富士的一戰

兄長與宿敵

《力人傳說》的主角除了貴花田外，他兄長若花田和來自美國夏威夷的相撲力士曙太郎在故事中也擔任了重要的角色，與貴花田一同奮鬥。一直是貴花田競爭對手的曙太郎搶在貴花田之前在1993年成為第64代橫綱，而雖然《力人傳說》並沒講述他們之後的發展，但若花田後來也在1998年成為第66代橫綱。



若乃花和貴乃花，史上首對横綱兄弟。圖片來源：https://bit.ly/31OBKWT

說起曙太郎(Akebono Taro)，原名為Chadwick Haheo Rowan的他是日本首位外國人橫綱。在2001年1月因傷決定引退，之後在2003轉戰K-1和MMA綜合格鬥，可惜未能取得好成績。而在2005年起，曙太郎開始轉戰日本職業摔角，成爲日本各個職業摔角團體的固定選手。