【鐵拳小子】與讀者共同成長的長壽搏擊漫畫　足足連載36年

《鐵拳小子》是以中國武術為主題的冒險漫畫，以虛構的中國朝代為背景，圍繞大林寺少年拳法家陳敏的故事。故事開端，大林寺的老師因為認為少年陳敏就是傳說中一百年才出現一位的「拳精」，而邀請陳敏回大林寺修心修行 。性格樂於助人又愛抱打不平的陳敏欣然接受邀請，因而展開了嚴格的修行......

如果只計算連載時期的話，前川剛的《鐵拳小子》可以說是最長壽的搏擊漫畫之一。《鐵拳小子》系列從1983開始連載，直到現在2019年還在連載中！作品系列包括1983年到1997年連載的《鐵拳小子》（單行本全三十五集）、1997到2004年連載的《新鐵拳小子》（單行本全二十集）、1997年開始不定期連載的《鐵拳小子外傳》及由2006年到目前還在連載的《鐵拳小子 Legends》（目前單行本出版到第二十七集）。

《鐵拳小子》是以中國武術為主題的冒險漫畫，以虛構的中國朝代為背景，圍繞大林寺少年拳法家陳敏的故事。《鐵拳小子》早期是以多個短篇去描述陳敏身為拳法家的成長和如何學會各種不同的新絕招。不過在《鐵拳小子》的中段，陳敏的招式欄已經排得滿滿，性格也已經塑造完畢，故事就開始轉往更有故事性的長篇故事。

在打鬥畫面方面，到故事後段也不再是單單在瞬速交鋒下以大絕招擊敗敵人，而是涉及更多動作的描寫，一招一式也畫得更加仔細。整體來說《鐵拳小子》系列的畫風雖然簡潔，但動作描寫仍然是非常精彩，而且故事內容簡單得來擁有紮實的骨幹，在故事發展中能清楚看到主角陳敏如何由入世未深的小子成長為受人景仰的英雄。

《鐵拳小子 Legends》單行本。圖片來源：https://bit.ly/2X7otVB

從小江湖打到大江湖

在原來的《鐵拳小子》中，故事到中段都是以小章節進行。故事開端以大林寺的老師因認為少年陳敏就是傳說中一百年才出現一位的「拳精」*而邀請陳敏回大林寺修心修行 。性格樂於助人又愛抱打不平的陳敏欣然接受邀請，因而展開了嚴格的修行。在各式各樣的修行中，陳敏遇上不同的人和事，讓陳敏在各方面不斷成長，而陳敏亦由小徒弟漸漸變成小師傅。

隨著故事的發展，作者前川剛也開始改變寫作的方向。早期陳敏需要對付的是流氓和流寇，或是一些惡質的拳師。但在中段的「歐鬥篇」中，整個大林寺及附近城鎮均被陳敏當時的最大敵人歐鬥所佔領，而陳敏面對的不再是自己個人的事情，而是整個大林寺的命運。在「歐鬥篇」之後，已經擁有師傅資格的陳敏在接著的「風之群狼篇」和「天覽武道大會篇」繼續捲入更大的風波當中，不但要協助對抗來自塞外的外族入侵，甚至要對付暗殺皇帝的陰謀。

「南斗圓腳拳」丹丹和「捻糸棍」徐方。圖片來源：https://bit.ly/2XFxw4k

雖然《鐵拳小子》以「天覽武道大會篇」完結，但很快就推出《新鐵拳小子》。故事緊接「天覽武道大會篇」，講述陳敏在「河南篇」和「水軍篇」中分別遇到的政治鬥爭。之後在《鐵拳小子 Legends》，陳敏更要闖入惡人聚居的城市，拯救鄰國的公主。而在最新章中，已經名震天下的陳敏甚至成為暗殺的目標。

*「拳精」這個設定後來已經沒有再被提及

水軍篇的軍艦戰。圖片來源：https://bit.ly/2Lq4MGm

精彩的打鬥畫面

在《鐵拳小子》初期的篇章如「修行篇」和「道中篇」時，作者都使用了當時流行的簡單故事描寫方式。即是讓陳敏重覆遇到新敵人、進行特訓、參透新招式、再擊敗對手。打鬥畫面都盡量簡單，以強調陳敏要參透的課題爲主。但到了「歐鬥篇」，鑒於陳敏該學的招式都已經學到，前川就安排了一個超級的對手給陳敏，這個就是陳敏的其中一位師兄，歐鬥。

陳敏的最大勁敵之一，歐鬥。圖片來源：http://bit.do/eWMom

歐鬥橫掃了整個大林寺並擊敗了多位往大林寺相助的豪傑，陳敏為了擊敗歐鬥就能學習破壞力極大的「雷神」。不過歐鬥的實力和「雷神」都被描寫得嚴重誇張，導致故事頓時變成近乎《龍珠》式的氣功拳較量，誇張到作者之後甚至要把「雷神」神隱，極少再次出現。在「歐鬥篇」之後，接著的「風之群狼篇」和「天覽武道大會篇」，作者就轉向利用更詳細的動作分鏡去描寫動畫畫面，盡量避免太誇張的招式，並在拳腳之外加入兵器的打鬥。

陳敏絕技「通背拳」。圖片來源：https://bit.ly/2ZUe8y2

這種清晰的打鬥畫面在之後的《新鐵拳小子》和《鐵拳小子 Legends》中繼續使用，並加入更有電影感的室內戰、水上戰、團體戰以及城寨戰等。經過多年的連載，作者前川剛能夠帶來精彩打鬥畫面的功力已經不容置疑，不但打鬥充滿創意，動作描寫和分鏡和都非常出色，電影感也越來越豐富。

值得留意的是，雖然《鐵拳小子》是以中國武術為主題，故事内其實沒有太多真實的中國武術，而是使用中國武術風格的招式。

「通背拳」是《鐵拳小子》中理論最清晰的招式之一。圖片來源：https://bit.ly/2Jhmc5g

心態的成長

早期的《鐵拳小子》除了講述陳敏在武藝上的成長外，也著重他在心態上的成長。故事開始時的陳敏自大和驕傲，一有機會就會炫耀自己的技術。但在師父和師兄們的教導下，陳敏學懂了收斂，並明白到天外有天，人外有人的道理。而面對歐鬥時，陳敏對「雷神」的破壞力也深感恐懼，因爲只要成功命中，歐鬥就必死無疑，這點讓一直以救人為目標的陳敏感到非常迷惘。

從《鐵拳小子》一路走到《鐵拳小子 Legends》，陳敏已經由一位初出茅廬的小子成長為能夠獨當一面的英雄人物。不過縱使他擁有高超的武藝和超群的膽識，故事中的陳敏並非天下無敵，他曾多次陷入險境，要靠同伴相救，過程狼狽非常。這個設定雖然讓陳敏無敵英雄的形像打了一點折扣，但卻為故事添了更多的樂趣和真實感。

陳敏與悟空。圖片來源：https://bit.ly/2KJSVnb

《鐵拳小子》在1988年時曾推出共20集的動畫，故事走向與漫畫並不相同