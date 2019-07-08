【UFC 239】Masvidal 5秒擊敗Ben Askren 　創組織最快紀錄

Jorge Masvidal 成了第一位擊敗Ben Askren的選手，同時創了UFC最快KO紀錄。這個「鐘聲未完就KO」的飛膝，拳迷大概也會立即想起「祂」吧? 另外Jon Jones驚險以分歧判定繼續保持王位；Amanda Nunes 則以KO再次證明自己女子選手中的霸主地位。

▍飛膝

一向大嘴巴但甚有實力的Ben Askren，上場跟Robbie Lawler比賽在初段已有危機，但大概也沒人想過對手Jorge Masvidal 會以如此直接、簡單又兇猛的方式就把他KO掉。

比賽如此之快也沒有什麼好寫，大家也知道Ben Askren必定會想埋身用摔跤技術，而Jorge Masvidal 就決定「既然你想抱摔，就給你一個飛膝」解決。Ben Askren面對對方跑過來的第一反應真的是抱摔，但結果就是「頭撞膝頭」，Ben Askren中膝後已即時失去知覺：

Wow! Quickest KO in UFC history. 🤯

Knocked out within 5 secs pic.twitter.com/HzOoXxIXkj — Saw MARLIE (@SawMarlie) 2019年7月7日

這傢伙太多說話了。我要向他證明這樣是有後果的 Jorge Masvidal賽後訪問

Jorge Masvidal已先後擊敗Darren Till 及Ben Askren兩位好手，大概下場就能挑戰冠軍Kamaru Usman。

這個開場飛膝，令人想起因病過身的山本"KID"徳郁在2006年的那一記飛膝，大概他在天之靈看到也會會心微笑:

另外青木真也亦試過第二回合開初就被自演乙跳膝KO，讓人大跌眼鏡（6:41）：

▍Amanda Nunes KO Holly Holm

Amanda Nunes 再次證明自己是當今最強的女子選手。在第一回合的尾段，她就把握了 Holly Holm 抬起前腳的習慣，以高踢KO Holly Holm ：

Amanda Nunes retains her bantamweight title with a thunderous head kick against Holly Holm.



The greatest female fighter in UFC history without a doubt! #UFC239 pic.twitter.com/mo8MTnbvwS — FightingMatrix 👊 (@FightingMatrix) July 7, 2019

Amanda Nunes是第一位在MMA比賽KO Holly Holm的選手。而現時135磅女子UFC中，大概已無對手。所以這位兩腰帶冠軍下場比賽，應該會是145磅的冠軍保衛戰。

▍Jon Jones驚險獲勝

Jon Jones 面對新星 Thiago Santos，經過25分鐘的Kickboxing激戰，最終以分歧判定獲勝。比賽中Jon Jones 給予更多的壓力，而且有幾記漂亮的攻擊作亮點，例如記一下「後手拍、前手肘」確是亮眼：

The step-in elbow that dropped Santos 💪 #UFC239 pic.twitter.com/zDlpciWdZT — UFC (@ufc) 2019年7月7日

但對比起其他比賽，這場主賽反而沒有什麼人談論。

Jon Jones 已於7個月內贏了三場比賽，比賽態度前所未有的正面。雖然和冤家Daniel Cormier多打一場的可能性極低，但現時205磅量級好像也沒有什麼挑戰者，所以或者、可能、有機會、UFC有其他打算。