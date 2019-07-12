【漫畫】男兒當隻揪　延續熱血經典

熱血校園漫畫在80年代初興起，之後在90年代大行其道，而在云云的同類作品中，高橋弘的熱血高校系列可以說是靭力最強的作品之一。高橋弘的熱血高校系列包括《Crows》、《Worst》及同一時空但屬於獨立故事的《QP》。《Worst》 延續了前作《Crows》的世界觀，講述主角月島花轉校到極多不良少年就讀的鈴蘭男子高校，而入讀鈴蘭的學生一般都有一個願望，就是站在鈴蘭的「頂點」，成爲校中最強的人。《Worst》在台灣譯名《極惡王》，而在香港出版商就為《Worst》起了有一個非常貼地的譯名，《男兒當隻揪》！

在日本的大受歡迎的動作漫畫題材中，除了以真實武術為基礎的寫實系(如《全能格鬥士》、《柔之道》)、略為誇張的半超級系(如《修羅之門》、《第一神拳》)及超越人類能力的超級系(如《聖鬥士星矢》、《龍珠》)外，當中還有一種明明就是充滿熱血打鬥場面﹐但卻沒有直接立入格鬥漫畫類別中的漫畫。那就是以不良少年為題材的熱血校園漫畫。

這類漫畫在80年代初興起，之後在90年代大行其道，著名的作品包括《湘南純愛組!》、《今日我至叻!!》(台灣譯名《我是大哥大!!》)、《BAD BOYS》等。而在云云的同類作品中，高橋弘的熱血高校系列可以說是靭力最強的作品之一。高橋弘的熱血高校系列包括《Crows》(1990-1998，全26卷)、《Worst》(2001-2013，全33卷)及同一時空但屬於獨立故事的《QP》(1999-2001，全8卷)。《Crows》被視為日本不良少年漫畫的聖典，而雖然曾在台灣以《漂丿男子漢》之名出售，但卻沒有獲得正式授權，所以不算擁有正式的中文版。不過續作《Worst》就不一樣，在台灣和香港都獲得正式的中文版授權。《Worst》在台灣譯名《極惡王》，而在香港出版商就為《Worst》起了有一個非常貼地的譯名，《男兒當隻揪》！

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角色超過90%是男生的熱血漫畫

雖然被冠以不良少年之名﹐但這類漫畫中的主角們都並非真正的大奸大惡之徒﹐反過來多數都充滿正義感﹐在真正的惡勢力出現時會挺身而出積極對抗(《湘南純愛組!》中的鬼塚英吉甚至在《麻辣教師GTO》成為了熱血教師)。這類漫畫的特色主要有四項﹐就是整個城市的學生都很喜歡打架、主角身邊都是各式各樣的怪人、與敵人打過架後就是朋友(除非是真正的惡徒)，以及角色近乎全部都是男生.....揉合這四點﹐就構成了主角們近乎天天都要打架 (基本上就是日常生活)的熱血作品。

在高橋弘的熱血高校系列中，高橋弘雖然讓角色們都擁有硬朗的外貌，但故事除了特定的章節外，調子其實都是非常輕鬆。在打鬥以外，眾人的友誼和胡鬧也是系列的焦點。高橋弘在文戲和打戲的比例上控制得算是不錯，角色之間的矛盾也交待得非常清楚。而既然角色們都已經畫得凶神惡煞，打架場面當然也絕不馬虎，為讀者帶來了一場又一場的精彩對決。

圖片來源：https://bit.ly/2YNJ437

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從歷練中成長

《Worst》 延續了前作《Crows》的世界觀，講述圍繞鈴蘭男子高校及戶亞留市多間高校的不良少年與他們周邊發生的事物。主角月島花由電話網絡未能覆蓋的鄉村地方轉校到極多不良少年就讀的鈴蘭男子高校。入讀鈴蘭的學生一般都有一個願望，就是站在鈴蘭的「頂點」，成爲校中最強的人。但月島花的理想除了要到達頂點外，還有一個更遠大的目標，就是要統一學校，當一位番長讓校内不再分成派別。而在鈴蘭的歷史中，這個目標從來沒有達成過 (《Crows》的主角坊屋春道本來最有機會，但性格不愛受到拘束的他卻對此不感興趣)。面對群雄割據的鈴蘭及戶亞留市其他高校的挑戰，月島花憑著個人的能力及魅力，漸漸獲得不少同伴的支持，慢慢打敗來自四面八方的強敵﹐一步一步向成爲反長的目標進發。

從《Crows》到《QP》到《Worst》，高橋弘的故事一直都著重角色在性格上的描寫﹐讓角色因校內和校外的經歷而成長﹐並非是單單只會打架的木頭人。在《Worst》中，不論主角月島花還是他的宿敵天地壽在性格上都有明顯的成長。不過在故事中成長得最多的角色應該要數武裝戰線的村田將五(後來基本上已經成了第二男主角)，清晰地描寫了他如何從一個會因爲義氣過剩而闖禍小子轉化為能夠帶領第七代武裝戰線對抗外地敵入侵的強悍領袖。

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月島花參戰日本RIZIN綜合格鬥賽！？

在2018年，日本最大的MMA綜合格鬥賽事RIZIN與《Worst》合作，讓主角月島花成爲RIZIN 11和RIZIN 13的看板男。在《Worst》之前，就只有《刃牙》的主角範馬刃牙曾獲擔任RIZIN看板男這個「榮譽」。

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周邊產品

高橋弘的熱血高校系列在日本很受歡迎，其周邊產品除了各式各樣的人偶外，《Crows x Worst》更擁有自己的服裝系列。一些日本服裝公司除了會推出角色專屬的服裝及飾物，亦會把每年的產品目錄交給高橋弘讓他把服裝穿在角色身上，讓《Worst》的主角們經常在故事中穿上不同的服裝，變相擔當了品牌的二次元模特兒。

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熱血高校

日本在2007年時推出了由三池崇史執導的日本電影《Crows Zero》。故事以《Crows》為藍本，講述了《Crows》故事前一年在鈴蘭男子高校發生的内部鬥爭。電影由小栗旬、山田孝之及黑木美沙領銜主演，並在2009年上映續集。因爲電影譯名為《熱血高校》，所以就反過來讓《Crows》和 《Worst》都被冠稱為《熱血高校》系列。不過在日本，《熱血高校》其實是另一個完全沒有關聯的遊戲系列。

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熱血高校ドッジボール部 サッカー編