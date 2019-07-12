【柔術】港人冠軍錯失亞運　再度領隊遠征蒙古亞錦賽

在去年亞運前夕，港人巴西柔術黑帶黃維俊（Viking）代表香港於哈薩克舉辦的2018亞洲柔術冠軍賽（2018 Asian Jiu-Jitsu Championship）中奪得冠軍，然而，儘管該場比賽是亞運提名賽，卻因為柔術現時未獲香港奧委會認可，最終仍無緣亞運……



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在未能出戰亞運的情況下，Viking 轉為參加 IBJJF 舉辦的亞洲柔術冠軍賽2018，又獲冠軍佳績。一年過去，Viking 繼續為推廣柔術努力，以中國香港摔柔總會 （Ministry of Grappling Hong Kong-China ）身分再接再厲，組成八人隊伍遠赴蒙古參加亞洲柔術錦標賽（JJIF）。



小知識 獲公認為巴西柔術國際聯盟的IBJJF較早開創，認受性亦較高，而現時阿聯酋、美國、歐洲等地有意朝奧委會路線發展，創有 JJIF、JJAU 等機構。例如雅加達亞運中的「柔術（寢技）」比賽方式跟一般計分制的巴西柔術比賽非常類似，在JJIF官網介紹的第一句也表明：「這亦被稱為巴西柔術」，只是禮儀和不分色帶比賽等與 IBJJF 比賽略有不同；不過柔術也有其獨特比賽形式，例如「Duo System」及「Fighting System」。

由JJAU（Ju-Jitsu Asian Union）舉辨的第四屆亞洲柔術錦標賽，將於7月14-22日在蒙古首都烏蘭巴托舉行。跟去年的亞運資格賽相同，不過因為下屆亞運要到2022年，所以今次是單純的亞洲錦標賽，屬奧運系列賽事之一。

Viking表示，由於今次的準備時間比去年足裕，所以特地為賽事舉行了選拔訓練營。「外國多人參與，所以通常會有一個比賽作為選拔。香港參與者比較少，只能舉辦訓練營，透過一同訓練來挑選最佳組合出賽。參加者來自4間不同柔術館，不再是一間兩間。」



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今次中國香港摔柔總會 （Ministry of Grappling Hong Kong-China ）共派出1名領隊及7名選手參賽。Viking指出，由於JJIF 比賽不同于 IBJJF，不以色帶分組，所以參賽者基本上都是柔術黑帶。所以即使之前還有數名具備潛質的選手有意參賽，但Viking 還是鼓勵他們再磨練一下。

尤其是亞洲賽，我想派最強的陣容出賽。

當中領隊將由香港首名女子巴西柔術黑帶、具備豐富經驗的 Tesa擔任，負責出席教練會議、處理隊伍事務等，令Viking 不用再兼顧兩職，能夠更集中於比賽當中。Viking 更希望 Tesa的參與能吸引更多女子加入柔術運動。還有上屆比賽成功打入四強賽，可惜最後抱憾以判定落敗的兩位重點運動員：萬兆基及唐煒然，今次亦再度挑戰。

另外，今屆隊伍還首次派出女子運動員參賽。來自香港柔術的李宇穎（Isabela Li），將會參加 -56公斤級別。雖然Isabela 只是巴西柔術藍帶，但其「拼搏」精神卻引起Viking 注意。「雖然水平未算是最高，但他很有鬥心，有點『狠』，適合在比賽場上拼搏。」Viking 進一步解釋說：「因為上次比賽情況給我的感覺是『好狠』，例如有些降服技明明已經完全到位，手都已經去到極限，但選手都不會投降。尤其參賽選手肩負上國旗，對選手更是意義重大。」



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雖然隊員們來自四間不同的柔術館，每個人工作及訓練時間表都不同，但大家都抱著同一個目標進發。在每個星期六會聚集在一起，進行比賽形式的訓練，不單是為了互相認識、一同交流、互相進步，更希望大家在同一個氣氛，同一個目標地去練習。去到比賽時，在現場沒有教練的情況下，大家亦可以提點一下，互相照應一下。

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Viking 認為香港柔術發展其中一個最大困境是地價租金高昂，令柔術會籍很難做到像柔道、跆拳道般大眾化，讓市民大眾廣泛參與。「始終不是每個父母都願意，或是有能力支付相對較高的學費去讓子女學巴西柔術。」因此他希望透過香港選手在世界性比賽取得佳績，一方面向世界證明香港選手的實力，另一方面更易去爭取更多資源支持香港柔術發展。

最後，希望香港代表隊能在比賽中為香港爭光，讓香港區旗飄揚於比賽場上。一同支持香港武術發展。