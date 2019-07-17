【解構】大肚腩在搏擊上亦有優勢！

受到當代媒體影響，我們見到一個人有肚腩，總會與「肥胖」、「笨拙」等形象聯想，亦受到健美運動和部份搏擊運動影響，我們亦反過來將八塊腹肌的身型視為「力量」和「好打」。總之，「肚腩」和「腹肌」被賦與兩極對立。殊不知在古代軍事武術為主的年代，有「肚腩」絕不累贅，亦是保命必要身段，在現代搏擊中，肚腩其實也十分有用。

UFC拳手Ryo Nelson便有一個招牌大肚腩。(圖片來源：www.sherdog.com) 現代搏擊運動員經常以乾身和八塊腹肌的形象示人，是因為很多搏擊運動是打體重量級制。為了確保對賽公平，要求體重相同選手對賽，賽前亦會過磅以確保雙方選手符合重量要求。而搏擊運動員為了避免打比自己高一個重量級別的人，會積極於賽前減肥，好讓自己能打低一個重量級別，作賽時有更好發揮，而只要夠瘦到一定體脂比，不用太鍛煉其實腹肌線條已經出現，所以我們才見到他們經常以鋼條身形示人。 而一旦去到最重量級級別，當這些選手的體重不設上限後，他們很多便沒有明顯腹肌，更甚者可能是大腹便便。

可是，大家看看某些古代軍事或軍人圖畫，當中尤以中國歷史的名將圖畫，尤為突出大肚腩的形象。而在漢語中，我們也常以「虎背熊腰」、「膀大圓粗」來形容大將魁梧英偉的身驅，尤其標榜他身材魁大，尤其腰粗腰大。

「虎背熊腰」的從軍者

古代從軍者，其實特別需要有肚腩，說準確點是讓自己夠肥。夠肥有肚腩在作戰上有不少好處：

岳飛的流傳畫像，可見古時將帥很多大肚腩。 1. 古時長途跋涉從軍征戰，糧食供應未必穩定，萬一出征遇上缺糧情況，相對而言夠肥有較多脂肪，才有足夠脂肪燃燒，增加飢餓時的生存機會； 2.在披甲上陣的冷兵器年代，身形夠肥，體脂夠厚，在護甲保護下，敵人武器只要不是有很大的打擊力或衝刺力，很多時夠厚脂肪的身形都不容易因此受傷。萬一遭利器如刀劍傷害，厚脂亦讓傷害減少，不易傷到深層的筋骨，增加受傷後的存活率。現實確實有肥子被刀刺傷肚腩，因脂肪夠厚，小刀沒有傷及內臟，只受輕傷。 3.我們很多搏擊動作，若要有更好發力效果，其實除了身驅和四肢一些明顯肌肉外，最依賴的其實是看不到的核心肌群。核心肌群主要在身體腰腹前後一帶，有保護脊椎和穩定作用，這種肌肉若得以強化，除了可以穩定身體和平衡外，更可以提高上下肢肌肉發力效果。而肚腩正好是一堆在腰腹一帶的厚脂，用來作穩定和緩衝，保護相關肌肉，減少受傷機會。 時至今天，肚腩在搏擊上也十分有用。

搏擊運動的肥仔

例如MMA著名肥仔Roy Nelson，他以地戰見稱，他那招牌大肚腩除了用作防守外，便經常在施展Top Crucifix時，以他的大肚腩協助進攻壓制對手。

其實，腹大便便肥仔只要久經訓練，也能打得好身手，大肚腩反而可能成為自己一項在擂台上的長處。例如早前於美國的WBA(Super)、IBF、WBO、IBO四條腰帶冠軍爭奪戰，肥仔Andy Ruiz 便打贏了賽前被看高一線的英國拳王Anthony Joushua，讓很多人大跌眼鏡。

所以各位不要看輕有肚腩的人！

