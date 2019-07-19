【柔術】亞錦賽兩港將殺入銅牌戰　Viking勇奪銅牌為港爭光

由JJAU（Ju-Jitsu Asian Union）舉辨的第四屆亞洲柔術錦標賽，各項比賽項目在17-19日進行。經過連績三日的競賽後，兩名香港代表分別打入「男子寢技-85公斤」及「男子寢技-69公斤」銅牌戰，最終香港代表隊由黃維俊（Viking）奪得一面銅牌，為港爭光。



+ 7 + 6 + 5

在首日賽事中，去年成功打入四強的梁敬邦在十六強面對亞聯酋選手Alswaidi Mohamed Ali，對方是上年世界賽青年組的冠軍。打足六分鐘，雙方打成均勢，都不能在對方身上取得分數，可惜梁敬邦最後以裁判判決方式落敗，得轉戰到復活戰。

最終梁敬邦成功晉身銅牌戰，再次面對同一亞聯酋選手，今次以0：4不敵，再次與獎牌擦身而過。

目標衛冕冠軍的黃維俊（Viking），在直落兩場取勝後，晉身四強賽：

（影片擷取自：JJIF YouTube，http://bit.ly/2XSp5DI）

Viking 十六強面對 蒙古選手Batmunkh Altansukh，在2分40秒左右成功在下位使用掃技掃跌對手，取得兩分。最後Viking 力保優勢，以2：0 勝出，晉級八強。



（影片擷取自：JJIF YouTube，http://bit.ly/2XSp5DI）

Viking 八強面對 亞聯酋選手Haitham Radhi Mohamed，在比賽最後11秒左右，成功在下位以wrist lock 降服對手，順利晉級四強。



（影片擷取自：JJIF YouTube，http://bit.ly/2XSp5DI）

（影片擷取自：JJIF YouTube，http://bit.ly/2XSp5DI）

（影片擷取自：JJIF YouTube，http://bit.ly/2XSp5DI）

四強賽時，Viking 面對前年亞錦賽亞軍、來自哈薩克的Murtazaliev Martazali，是實力不容忽視的選手。在開賽兩分鐘左右，Viking 在上位的情況下被對手突進到身側，對方轉而變成Single Leg摔倒 Viking。Viking處於兩分劣勢。

在比賽剩餘一分鐘時，Viking 在下位成功用掃技拿到上位，搶回兩分。但由於在優勢分上仍然落後，所以他必須繼續搶攻。最後可能因為體力下降，Viking在尾段被對方再次翻倒失分。結果以2：4 落敗，無緣決賽，但仍能在銅牌戰爭奪獎牌。



（影片擷取自：JJIF YouTube，http://bit.ly/2XSp5DI）

在銅牌戰中，Viking 面對新加坡選手Cjia Benjamin Jie jun。在領先兩分的情況下，Viking 成功以Knee Bar 降服對手取勝，成功奪得銅牌。

雖然Viking 衛冕失敗，但從筆者眼中，這面獎牌可謂是意義重大。跟外國隊伍相比，香港代表隊無論在資源及時間上都處於劣勢，但他們面對云云強手仍不膽怯，在世界面前發揮香港精神，證明香港選手的實力。

希望香港柔術發展能更進一步，讓更多運動員能衝出香港，面向世界。

