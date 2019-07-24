【Shoot Boxing】站立綜合格鬥賽例拆解

Shoot Boxing 是一個於1985年由著名日本 Kickboxing 選手シーザー武志 (Takeshi Caesar )所創立的 Kickboxing 組織。在 Shoot Boxing 中，除了能使用包括了拳、腳、肘和膝的打擊技，亦可以用投摔技。而更為特別的是 Shoot Boxing 容許使用降服技，但不包括寢技，所以如果要降服對手就要站著做。

新一屆的Energy Fight將會在8月31日重臨香港，並繼續以WSB Shoot Boxing賽例進行。今次我們就把握機會跟大家介紹一下這個在日本已有30多年歷史的Shoot Boxing賽例與跟其他踢拳擊比賽有什麽不同之處。

Shoot Boxing 簡介

Shoot Boxing 是一個於1985年由著名日本 Kickboxing 選手シーザー武志 (Takeshi Caesar )所創立的 Kickboxing 組織。

シーザー武志曾經加入日本的職業摔角組織 UWF(Universal Wrestling Federation)，或許因為如此，Shoot Boxing 中的規則跟一般的踢拳擊(Kickboxing)組織有所不同。如果要簡單的說明Shoot Boxing 規則，大概就是「有站立降服技、有摔技的 Kickboxing 比賽」。

在 Shoot Boxing 中，除了能使用包括了拳、腳、肘和膝的打擊技，亦可以用投摔技。而更為特別的是 Shoot Boxing 容許使用降服技，但不包括寢技，所以如果要降服對手就要站著做。關於得分方面，Energy Fight 的介紹影片中有詳細的講解：

絞技方面，手三角絞、斷頭台和後方裸絞也是較常見的，而木村鎖大概是較易看到的關節技。不過因為穿戴的是大拳套，使用降服技的難度亦難免有所提升。

著名選手

在 Shoot Boxing 中的著名拳手，不少都有於其他格鬥組織比賽的經驗。Andy Souwer 就是K-1 Max 中的著名拳手，同時也是 Shoot Boxing 中的看家大將：

女子選手方面，活躍於日本各個大賽的 Rena 正是在 Shoot Boxing 成名，也經常於 Rizin 中參與Shoot Boxing 及 MMA 比賽：

另外的特色

另外有一些特色都值得提及。其中一個特色，是很多在 Shoot Boxing 的拳手比賽時都會穿長的緊身運動褲(一些網站會叫Spats，也有簡單叫 Long Tight Pants)，到官網一看就知道：

Andy Souwer在 K-1時就會著這種緊身運動褲，是當時特色之一。有說這個緊身長褲傳統來自UWF。