【書展2019】歐陽劍文新書追憶黃淳樑講手故事

詠春宗師葉問眾弟子中，黃淳樑(1935-1997)是其中一位較多人認識傳人。在電影《葉問2》中黃曉明的角色黃樑便來源於他，更讓觀眾留有深刻印象。今年，黃淳樑的弟子、《葉問2》拍攝顧問歐陽劍文師傅出版了《眼眸吾師。黃淳樑》，記述恩師生平和武術理念。

(左起)歐陽劍文與師父黃淳樑。(照片由受訪者提供) 歐陽劍文早於1981年，大約中五時拜入黃淳樑門下。那時他受一位李小龍迷同學影響，建議他去學詠春。某天考完試，他登門拜訪黃淳樑武館，適逢黃師傅與弟子講解拳理，那年頭甚少師傅在教拳時兼解釋搏擊原理。歐陽劍文深為黃淳樑折服，因而拜入其門，一直至黃師傅仙遊。 談及黃淳樑的功夫，歐陽劍文表示他的武術理論結合了他大量前線搏擊經驗。黃淳樑在武林上有「講手王」美譽，因年少時經常接戰不同門派，並很早將自己搏擊經驗於報紙專欄中與人分享，廣獲武林好評，故書中最重篇幅亦為黃動武和比武的故事。而歐陽劍文最難忘與師父的點滴，便是當年隨黃師傅遠赴歐洲參與武術講座，充當翻譯身份，率先將老師的武學心得介紹給海外朋友。

洪金寶啟發為師傅著書

談及這本著作的誕生，也與《葉問》電影有關。大約2009年時，歐陽劍文獲邀擔任《葉問2》電影拍攝顧問，有次與演員之一洪金寶對話中，洪金寶從拍攝中瞭解到黃淳樑的生平，感到他一生故事豐富有趣，建議門人可立書傳世。結果門人歐陽劍文萌生為師父立書念頭，並於2010年開始蒐集資料，2013年左右動筆，並於2015年先出版英文版書籍，到今年開始出中文版。

談及師父事蹟與電影的分別，歐陽劍文表示電影《葉問2》中黃淳樑一角很多戲份，相比現實事蹟均為虛構。反而葉問打洋人一節，歐陽劍文說應該是借用了黃淳樑退休後其中一戰。據說早年有一位隸屬於虎報集團的小報《星報》(Star Post)記者，曾帶同一位外國拳王登門，相約黃淳樑友誼比賽，最後拳王敗於他之下。

曾任電影《葉問2》顧問的詠春師傅歐陽劍文（賴家俊 攝）

歐陽劍文表示，近年詠春熱潮下，很多傳人將自己一套說法強加於黃淳樑身上。他這本書訪問了不少師兄弟和師叔伯，從不同人角度身上重新清晰介紹師傅武術。而黃淳樑心行儒家思想，他亦希望透過黃的故事，讓缺乏儒家文化情懷的當代青年人，啟悟待人處世溝通之道。