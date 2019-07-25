【本地】香港散打精英雲集鯉魚門　「榮拳館」為未來積極備戰 　

本月14日，鯉魚門散打訓練場，舉行了「2019中國武術散手（香港盃）公開賽」，有近過百名健兒參加，包括很多青少年選手。主辦方香港武術聯會表示，散打乃中國武術的現代競技項目，既吸收了傳統武術的精華，同時亦符合奧林匹克的比賽原則。他們想透過推廣散打運動，加強青少年的身心鍛煉，並為運動員提供更多比賽機會。 而除了專門的散打習者外，亦有很多不同的拳館參與今次賽事，「榮拳館」便是其中之一。「榮拳館」的成員曾海蘭Nana，此前因傷休養多時，希望藉著今次比賽重新「練兵」，為下個月的Energy Fight做足準備。至於向柏榮師傅也有在當日落場，與學生和兒女並肩作戰。

▍新時代的中國武術：散打

散打起源於70年代末，其時中國內地再次刮起武術熱，為了讓這股風潮跟世界接軌，中央政府體育委員會按照現代競技體育模式，首先在浙江省體委、北京體育學院和武漢體育學院進行了武術對抗性項目的試點訓練，最終形成了散打的競賽模式。

1989年，被登記批准成為正式比賽項目，並在1993年的全運會中登場。散打規則容許拳擊、踢技，以及摔技等，亦可以直接將對手推出擂台，但拳手在擒抱對手腿部期間，並不能再作任何擊打，也不可以進行地戰。職業散打比賽採取三局兩勝制，每局2分鐘，局間休息1 分鐘。和一般搏擊運動相同，散打可以用KO或TKO的方法決勝負。若有一方選手倒地超過十秒，便會宣判KO。亦可以用點數贏，每回合點數較高的一方便能拿到一局。

隨著散打賽事不斷發展，各地都有相應的散打組織。而在本地，香港武術聯會（簡稱「武聯」）便是推廣散打賽事的官方機構。武聯成立於1987年，現任會長為霍震寰先生。而在散打比賽之外，武聯亦積極推動各類武術套路賽事。他們認為，散打中的「踢、打、摔」等技法，都是中國武術的重要組成部份，兩者實為一脈相承。

除了成年組別，武聯亦舉辦了不同的青少年賽事。今年的「第十屆亞洲青少年武術錦標賽」中，便新增了兒童組別（12至14歲）。他們希望透過推廣散打運動，讓青少年鍛煉出堅毅不屈的意志，並在日後為香港爭光。

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散打並非成年人的專利，青少年亦有大量參與，成為生力軍。

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▍「榮拳館」全力出戰

而在今個月14日，武聯則在鯉魚門散打訓練場，舉辦了「2019中國武術散手（香港盃）公開賽」。作為全港最大型的散打賽事之一，「中國武術散手（香港盃）公開賽」一直都吸引了大量運動員參與。今年自不例外，下午及傍晚兩節的賽事，便合共有近百名的參賽者。除了專門的散打運動員外，也有不同的拳館希望藉著今次比賽，鍛煉學員的實力。其中一個代表，便是由向柏榮師傅所創辦的「榮拳館」。

向柏榮師傅過去15年來他一直都無間斷地參加散打比賽。而散打這種融合拳、腳、摔撻技術的比賽規則，亦跟「榮拳館」所推動的綜合搏擊賽例 (Shoot Boxing比賽使用的立技戰規則)，有一定相似度。因此「榮拳館」上下，都非常積極參與今屆賽事。向師傅以及他的兩名子女，便有親身落場參與賽事。其中在傍晚部份的賽事開始前，向師傅便率先跟兒子向籽羲，進行了一場別開生面的父子表演賽。

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向師傅的英姿依然為各人所稱頌

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至於因傷休養多時的「榮拳館」成員曾海蘭Nana，亦希望能夠藉著賽事「練兵」，為下個月舉行的Energy Fight做足準備。Nana同樣是香港的傑出搏擊運動員，曾經數次代表香港出賽，獲得多個世界級獎項。但後來基於腰傷的關係，Nana過去兩年都未能參賽，直至今年才正式復出。今次參加這項賽事，「榮拳館」一眾手足都對她相當支持，全部人俱在台邊為她打氣，而她亦著實沒有令人失望，順利勝出賽事。

在緊接下來的8月31日，Nana便會與「榮拳館」的師兄弟一起出戰Energy Fight。而她本年度的最終目標，則放在10月的世界散手賽。屆時Na Na將會再度代表香港，去到上海跟各路好手同場較技。

究竟Nana和「榮拳館」能否在未來再創佳績，還請大家拭目以待！

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希望Nana及「榮拳館」的各位成員，都能在下個月的Energy Fight取得佳績。