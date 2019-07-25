【居合】為何以榻榻米作為試斬草蓆？

在日本居合中，試斬是其中一個訓練環節，當中又以「斬蓆」最常見。有效的試斬是測試刃筋是否準確，攻擊是否準確有效。這次向大家介紹這種練習的材料：蓆。

榻榻米。(圖片來源：知乎) 試斬中的蓆是草蓆，而為了節省成本，在日本主要是來自定期棄用的榻榻米(榻榻米為日語Tatami音譯，日本稱為「疊敷」)。 榻榻米起源於中國，隋唐以前中國以席居為主要生活方式，後來才改為坐椅子，而席居之風氣反而傳至日本。日本的榻榻米可以上溯至平安時代，堆疊的稻草逐漸變厚、數量尺寸也變得標準化，演變成類似現代的榻榻米，現在在日本的民居、酒店、民宿或茶室等都仍然沿用榻榻米。 時至今日，榻榻米均以藺草或燈心草由機器編織。日本居室的榻榻米標準尺寸為910cmX1820cm，當然亦有其他長寬比尺寸。而在柔道專用的榻榻米被稱為「柔道疊」，外觀相似於普通榻榻米，表面粗糙的聚合版取代燈心草製成，這樣在柔道運動員施展動作時，不容易聚積灰塵或是有所損傷。(1)

而草蓆當經過了一段時間使用後，由於衛生問題而需要更換全新的草蓆。而為了物盡其用，日本亦會定期收集這些需替換的草蓆，以廉價或免費的一大車廂送往其他道場。道場回收後，經過藥水泡浸後可用來進行試斬，最後才進行分類回收並焚毀。當然，現在在內地網店亦有相對廉價的試斬草蓆發售，但質量如何由精於居合的讀者來評論了。



刃筋準確才能一擊斬開草蓆

至於為何常以草蓆作為試斬工具？首先，草蓆是用柔韌的草莖編織的蓆子，一般草蓆不能折疊，只能卷起來。這些草莖讓草蓆的纖維組織非常豐富，韌性非常高，當經過浸水後，會與我們人體肌肉十分相似(浸水所需時間因應草蓆種類而有差別)。當多卷草蓆紮起一捆，它的強度厚度和人體相似。而且榻榻米草蓆的長度，亦容許劍士一氣呵成做一些來回幾刀的試斬練習。

(1) https://www.tsunagujapan.com/zh-hant/13-facts-you-probably-didnt-know-about-tatami/