【拳擊】繼Dadashev後又一名拳手喪生　搏擊運動真的特別危險嗎？

繼俄羅斯拳手Maxim Dadashev因傷喪生後，阿根廷拳手Hugo Santillan亦發生了類似意外，終年23歲。事件除了令到拳迷感到惋惜之外，亦令公眾關注起拳擊運動的安全問題。【武備志】會跟大家簡述兩次意外的事發經過，並會嘗試利用數據，闡明一下搏擊運動是否特別「危險」。

▍新星的殞落

第一宗意外發生於今個月19日。俄羅斯拳手Maxim Dadashev在取得13連勝後，遠赴美國參加國際拳擊聯合會（IBF）舉辦的超輕量級賽事，對手為波多黎各選手Subriel Matías。

當雙方激戰到第11回合的時候，Dadashev已經受了極大創傷，其教練James "Buddy" McGirt當時決定拋毛巾投降。雖然Dadashev搖頭反對，但McGirt心意已決，「詢問他只是基於尊重」。McGirt隨即向裁判及場邊醫生表明，自己將會投擲毛巾。

回到更衣室後，Dadashev已經完全支撐不了，並開始嘔吐。他被送到去馬里蘭州的UM Prince George's Hospital Center進行手術，搶救至翌日星期六，醫護人員宣布Dadashev因為嚴重腦水腫致死，終年28歲。

Maxim Dadashev此前曾經取得13連勝，被譽為俄羅斯拳壇的「明日之星」。對於他的離世，俄羅斯拳擊總會深感可惜，承諾會為死者家屬提供一切支援，並會調查事件是否涉及人為因素。而其他運動員，包括北愛爾蘭著名拳擊手Carl Frampton、前越南MMA選手Cung Le，也紛紛在互聯網上表達哀悼。

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▍拳壇又一損失

至於另一宗意外，則發生在今個星期四。阿根廷的超輕量級拳手Hugo Alfredo Santillan，週三晚在布宜諾斯艾利斯，對碰烏拉圭選手Eduardo Javier Abreu。按當地媒體報道，Santillan自第四回合便開始流鼻血，但他依然完成整場比賽，最終結果為雙方打平。

就在賽果宣布一刻，Santillan便隨即暈倒，被送往聖費利佩（San Felipe）的醫院接受治療。根據醫生匯報，Santillan因為急性腎衰歇，而遲遲未能甦醒。他的腦內血塊則使其他器官持續壞死。延至星期四凌晨12時35分，Santillan宣告死亡，終年23歲。

Santillan的父親同樣是職業拳手。合計他這場「落幕戰」的和局，他的職業生涯共取得19勝6負2和，成績不俗，可謂國際拳壇的又一損失。世界拳擊理事會（WBC）已經在官方Twitter上，發表了悼辭。

RIP Hugo Santillan.



He passed away from injuries suffered during Saturday’s fight which ended in a draw.



We join Hugo’s family and friends in grief, support and wish prompt resignation.



Via @marcosarienti pic.twitter.com/WwT7LyLXIW — World Boxing Council (@WBCBoxing) July 25, 2019

▍拳擊真的特別危險嗎？

連續兩宗不幸事件，除了令人傷感之外，或許會再次引起一般人對搏擊運動的戒懼。的確，拳擊等高接觸性的搏擊運動，必然附帶一定危險性。Dadashev教練McGirt就提到，Dadashev其實沒有做錯任何事情，他有好好練習、做足準備。只是這項運動的特性，造成了今次事件，有時「一拳就足以奠定結局」（but it’s the sport that we’re in. It just takes one punch）。

但是若果翻開數據，我們或許無須對拳擊，乃至其他搏擊運動抱上太大有色眼鏡。作為一項有近三百年歷史的運動，拳擊的參與人數極多，固此很難對其傷亡數字進行統計。一般比較常用的統計數字，是「Manuel Velazquez Boxing Fatality Collection」（其名稱來自著名的「反拳擊社運人士」Manuel Velazquez）。該數據庫收集了自18世紀以來，因拳擊而致死的不同個案。其中最為突出的，是上世紀20年代，當時合共發生了233宗死亡事件。之後這個數字（以每十年計算）便陸續回落，去到千禧年代才稍稍回升至103。

Manuel Velazquez Collection是一個關於拳擊致死率的數據庫，由反拳擊人士Manuel Velazquez開創。此後一直被人沿用，並一路增加數據。此圖表便是由學者Joseph R. Svinth所更新的數據，資料暫時去到2011年。（圖片擷取自http://bit.ly/2YmNjFV）

以上這些數據，包含了全球大大小小不同的拳擊比賽，乃至各類型的館內練習、地下賽事等等。相較而言，遊泳及單車運動所造成的致死率，絕對比拳擊運動要高。例如在2005年至2014年間，單在美國就平均有3536因游泳溺斃的個案（註1）。若同樣以10萬人的參加者計算，游泳運動的致死率亦絕對比拳擊為高，乃所有運動項目的第二高（註2）。

另一項經常被人感覺危險的搏擊運動，是MMA。但事實上，在1998年至2013年間，明確記錄因MMA致死的事件，其實只有四宗（註3，順帶一提，許多人認為拳擊運動的危險性比MMA高，但MMA的平均受傷率是23%，而職業拳擊則是12%至25%。兩者相差不大）。而從上文的趨勢可以見到，隨著時間發展，搏擊運動的致死率是呈下降傾向。換句話，搏擊運動的發展並沒有令到傷亡率增高，反而可能因為受監管和規範化，更容易避免對運動員造成傷害。

所以要真正保障搏擊運動參加者，一味抹黑或者限制他們的活動空間，實在無補於事。反應該盡量去令到他們的訓練環境得到改善，並且確保每場比賽都做足安全措施及監管。這才是今次兩宗不幸事件，所應該作出的反思。

註1：正確的說法為Unintentional Drowning。按照美國疾病控制及預防中心的統計，大部份的遇溺事件都是發生在游泳池，而幼兒遇溺事件，則集中在家用泳池。詳細資料可以按此參考。

註2：此項統計來自一個名為Bandolier的獨立研究機構，若以10萬參與者計算，游泳運動的平均死亡人數為1.77，排名第二。而在此之上的是「低空跳傘」（Base Jumping），死亡率高達43.17，詳情可按此參閱。

註3：此數字是以正規的比賽作準，固此實際的死亡人數會更高。而按照紀錄，1998年至2013年間，共有八宗MMA致死個案，詳情可按此文參閱。本段有關拳擊與MMA之間的比較數據，也是出自該文。