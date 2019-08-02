【五行刺客】陳鈺芸跟Iko Uwais團隊學打Silat

印尼打星Iko Uwais近年頻頻在荷里活媒體亮相，最近更接拍Netflix自家製網劇《五行刺客》(Wu Assassins)，伙拍多位武打巨星，打造具電影級數的武打電視劇，香港武打演員文峰和陳鈺芸(JuJu)亦參與其中。《武備志》邀請了JuJu與我們分享當中武打情節拍攝點滴。

Iko Uwais(《五行刺客》劇照) 《五行刺客》講述一位超級英雄的成長故事，男主角Kai Jin（Iko Uwais飾，印尼片《突擊死亡塔男主角》）是中印(尼)混血兒，生活在美國舊金山並任廚師，從小與當地黑社會相識但互不相犯，身邊多個朋友加入黑邦他也不為所動。直至後來他獲得神秘力量，發現自己為「五行刺客」最後一代傳人。在保護世界不被超自然力量破壞的同時，他逐漸成長為一名超級英雄。

《五行刺客》由幾位導演先後執導，首兩集由香港導演馮德倫執導。早前已執導美劇《荒原》的馮德倫當時已大獲好評，他表示這次拍攝《五行刺客》，為免劇中中國元素失真，或套用刻版印象讓故事變得老套，因此刻意留意很多細節避免以上事情發生。片中動作演員眾星芸集，除了起用Iko Uwais和其團隊外，亦包括老牌打星Mark Dacascos(電影《淚眼煞星》主角和《John Wick 3》光頭大反派)、香港演員文峰和打女陳鈺芸(JuJu)。

這套電視劇涉及中國武術、MMA和Silat等多種武術動作設計，雖然不能像電影拍攝有較多時間和資源，排練時間不長，而只能每星期趕拍一集45分鐘進度拍攝，但演員之一JuJu表示，由於劇中各位動作演員本身是有功底打得之人，所以拍攝進度順暢，運鏡等安排亦可拍得住電影製作。

+ 5 + 4 + 3

JuJu亦表示，荷里活的動作片拍攝，會先由武指和特技人預先示範一個Demo給導演知悉如何拍攝，而JuJu會堅持由自己親身參與Demo拍攝示範，讓自己可熟習多一次拍攝環境，而武指表示由演員親自參與Demo拍攝是十分罕有，他二十年來也是第一次見到。而JuJu除了參與Demo外，戲外亦經常與一眾武師和特技人練習，她表示每次拍動作片都是學新功夫機會，每一位武指人員都有自己擅長的功夫，可以藉拍戲從他們身上免費學一種功夫，是自己得著。

JuJu跟隨Iko Uwais團隊學習印尼虎爪刀。(照片由受訪者提供) 一如以往，JuJu在劇中所有打鬥動作都是親自上陣，不用替身。而她在劇中角色Zan，是三藩市唐人街黑社會大佬六叔(文峰 飾)的保鑣和心腹。總監製John Wirth在看完JuJu試鏡後，很喜歡她的形象和身手，於是便把Zan這個本來由男性演出的角色改為女性，並度身為她加入更多打鬥面。

Iko Uwais與團隊加入動作設計

這次除了邀請Iko Uwais擔任男主角外，更邀請了他幾位團隊成員參與拍攝，所以相信Silat武打元素在劇中必不可少。Silat為印尼傳統武術，原意有類似「中國功夫」中「功夫」的意思，在印尼數百個島嶼中，Silat亦發展為不同流派，有專用兵器、有專打站技、有打地技、有擅仿野獸形態、有擅長擒拿的，現在Silat由體育組織規範化，將不同流派匯合成有套路和對打比賽形式的Pencak Silat，雖然流派眾多和部份朝體育競技化發展，但總體而言Silat都是講究快、狠和準的動作風格。Iko Uwais自小出身武術世家，在拍戲前便是參與Pencak Silat比賽的運動員，並於2005年贏得全國冠軍頭銜。

+ 3 + 2

JuJu表示，在看《突擊死亡塔》時已愛上Silat這種動作風格，不但招數在鏡頭前好好看，本身與她所練泰拳和跆拳的用招方法亦很不同。所以這次拍攝《五行刺客》時Iko Uwais帶同他的團隊一同參與特技人工作，JuJu於戲外練習時便經常向他們請教Silat。JuJu更視團隊中的Erik為師傅，因為在這三四個月拍攝中，Erik教了她很多Silat功夫，例如虎爪刀和印尼扇，JuJu希望之後在第二季及其後可以將更多Silat元素融入她的角色中！

最後，大家可以看看片中演員和武指們的兵器動作綵排(影片由受訪者提供)：