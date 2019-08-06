【鐵拳】第一位詠春角色登場　黑人大師造型霸氣十足

早一天格鬥遊戲《鐵拳7》公佈了新的DLC 角色，雖然未有詳細資料，但這位黑人宗師在片中又打木人樁，又分別擊敗三位用中國武術的角色，加上經典詠春手法，讓很多本來少打格鬥遊戲的朋友都說「很想一試」。 話說回來，鐵拳已面世25年，這個居然是第一個用詠春的角色?

(圖片攝取自Youtue：https://www.youtube.com/watch?v=JuEwXWH4PbA)

新角色 Leroy Smith

這位帥氣黑人大師Leroy Smith ，現時未有詳細的背景資料，從已展示的片段中只得知他「50年前被倦入一單幫派紛爭中，以致家破人亡，過了多年以後回到紐約，以他的武藝複仇」。

這個角色名字，也可能與動作笑片《The Last Dragon》中的主角Leroy Green有關。而外表則被指像歌手George Clinton的樣子。



(Getty Images)

正式的對戰片段欠奉，但介紹片段可說是「落足心機」。由開頭打木人樁，到連續擊敗Marshall Law(很像李小龍那位)、Lei Wulong(很像成龍那位)及Feng Wei (原型有說是李連杰，但其實更像《刃牙》中的烈海王那位)三位與中國武術有關的角色，可說是盡顯霸氣：

+ 4 + 3 + 2

有網友更把此片段和《葉問三》放在一起對比：

有趣的是外國網友更已經開始討論詠春短打的特色，如何套在遊戲當中。格鬥遊戲中角色的攻擊距離是重要要素(就像現實一樣)，因此他們猜測Leroy Smith 會有一些「撥開」、「擋打」的動作幫助進入合適的距離(就像現實一樣)。

黑人與中國武術文化

這個角色的另一賣點，是他那已經可說是「刻板印象」的文化混合。 辮子頭、大金鏈、黑超、手上有大錶和大戒指，卻配上中式唐裝、金吊牌走中國風，加上打的是詠春拳，已經被外國網友叫作「Hood IP Man」(Hood 是黑人文化中叫自己住居區域的說法)。

題外話，「刻板印象」在格鬥遊戲中可說是一個不斷出現的賣點，例如來自中國的人大多數還是穿旗袍唐裝，印第安人就一定要有傳統服裝及羽毛在頭上(有武器就用斧頭)、俄羅斯人則都是冷酷和打桑搏的、美國人就是帶點自大和穿有星條旗的服裝(或者就是牛仔)等等等等。當中只要沒有惡意，這種程度的「刻板印象」還是可以接受，而且挺有趣，更在側面展示出武術就如服裝一樣，是各民族文化中的重要部份。

但黑人圈喜愛中國文化及武術已不是第一天的事。Wu-Tang Clan 這隊叫叫作最有影響力的黑人hip-hop組合就來自香港電影《少林與武當》，有一張大碟更叫作《進入武當（36房）Enter the Wu-Tang（36 Chambers）》；李小龍電影亦很受黑人歡迎，大概是電影中「自強」的概念，與他們面對的種族歧視問題有關。

第一位詠春角色

說到民族相關問題，原來這也跟《鐵拳》為何這麼遲才有詠春角色有關。在2011年，鐵拳的製作人原田勝弘被問到，為何鐵拳這個經典格鬥遊戲，大量使用真實的武術材料及門派，詠春卻少有提及，也沒有角色使用。他在Twitter中解釋了原因：

你知道嗎，詠春宗師葉問曾說「不要教日本人詠春」。所以我沒有創作使用詠春拳的角色 原田勝弘

(圖片攝自@Harada_TEKKEN Twitter )

因為手上沒有史料，所以並不知道是否屬實。就當屬實，其實我們也不應該用現代的眼光，套入半個世紀前的前人身上，畢竟大家的的經歷與所處的環境，是大大的不同。

葉問經歷過日本侵華，其家族所居住的佛山桑園大宅亦被日本人及漢奸所佔，可說是「國仇家恨」，在此背景之下他拒絕教導實是極為合理，也展示出其風骨。

當然時代不同，現時日本亦有很多人學習中國武術，另一方面中國也有很多人學習不同國家的武術。武術和搏擊運動在現今也成為了各個國家、民族之間溝通與了解的好橋樑。

現在《鐵拳》終於加入詠春角色，可能是因為原田勝弘也因應時代的改變，改變了當初的想法。

