【躰道】以人體軸心為方法論的日本武道

躰道（Tai do）創立於1965年（昭和40年），其始創人祝嶺 正献也是玄制流空手道的創始人。

▍創立歷史：

祝嶺正献在1925年12月9日出生於沖繩名護市。在12歲時，祝嶺跟從岸本祖孝的指導下學習沖繩空手道。可是由於當時日本軍國主義積極向外擴張，祝嶺亦不能獨善其身，不幸捲入第二次世界大戰的旋渦當中。



在1945年，第二次世界大戰末期，祝嶺被編配至海軍特攻隊「菊水隊」中，作為特攻隊隊員在沖繩近海的特攻潛艇「蚊龍」執行「自殺魚雷」攻擊，即置身於魚雷當中控制魚雷撞向敵方軍艦。

特攻潛艇在設計上相對簡陋，雖然有一個方向舵，但基本上只能直線航行，成為行動的重大障礙。幸而，在他們出擊前戰爭便已經結束。

由於部隊中的經驗，令祝嶺反思自己習武多年以來的攻防體系，啟發他探索一種嶄新的武術方式，奠下了玄制流空手道及躰道的基礎。

大戰過後的數年，祝嶺選擇在沖繩的深山及無人島中潛心修練。經過不斷的探索、試驗、實踐後，在體軸旋轉、移動的「運」、「變」、「轉」原理下，創造出「海老踢」及「斜上踢」。

1949年，祝嶺正献在靜岡縣伊東市公開自己創作的技術，並召集同好，開始與志願者一同傳授技術。翌年，成立「玄制流空手道」，並在不同大學、會社團體、自衛隊道場教授。



（網上圖片）

再經過十多年的鑽研後，祝嶺正献整理出「五体」的理論見解，以「旋」、「運」、「變」、「捻」、「轉」的運動法則，建構成由三次元運動空間組成的實用武術技巧，並於1962年稱之為「躰道」。

1965年，日本躰道協會正式成立，以「動功」（身體操控法則）、「制御」（操剋法則）、「體氣」（呼吸法則）、「經絡」（陰陽調整）、「法形」（体・制・玄）等核心體系和理論，正式確立「躰道」形式。1983年，世界躰道連盟成立，向全球推廣躰道武術。

時至今日，躰道已舉行過數次世界大賽。在世界各地，包括瑞典、芬蘭、葡萄牙、丹麥、挪威、法國、德國、英國、荷蘭、奧地利、加拿大、美國都有人傳習躰道。

▍躰道的動作理論：「操体」

躰道的動作十分獨特，但第一眼看來跟Capoeira和Silat 有點類似。其動作主要以「操体」為主，由五部分組成。

旋体（旋技），以前足或後足為軸，旋轉身體中軸所組成的攻防動作。

運体（運技），以後足發力向前躍起，以身體高低起伏為動。

變体（變技），把攻防動作結合，在迴避攻擊之際同時予以反擊。如下潛踢擊。

捻体（捻技），以扭動身體軸心、上半身、下半身來發力的動作，扭動身體如旋渦。

転体（転技），使用由身體軸來回，左右，上下旋轉的運動產生的動量的運動。 表示包括前轉，後轉，翻筋斗等的體操的自由體操等的動作。



在競賽方面，躰道共有三種競賽形式：「法型」、「實戰」（自由組手）、「展開」（五人約束組手）。下次有機會再撰文跟大家介紹一下。