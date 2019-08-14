【泰拳】吳景聰奪I-1世界金腰帶 林凱婷、余萬勝雙雙報捷

2019 I-1世界泰拳格蘭披治創辦人葉文龍與一眾嘉賓及拳手進場。（賴家俊攝）

2019 I-1世界泰拳格蘭披治比賽昨晚假九龍灣國際展貿中心匯星圓滿結束，三位挑戰海外拳王的本地拳手，均勝出奪得金腰帶，當中本地拳壇名將吳景聰更雙料奪I-1世界金腰帶和I-1香港最佳拳手2019，當中I-1金腰帶據拳賽創辦人葉文龍師傅表示，是十五年來第三位香港拳手獲此殊榮。



當晚以四人淘汰賽制打入決賽61KG賽事的吳景聰，於總決賽對戰蒙古拳手南招馬(Bat Erdene)，最終裁判以二比一判吳景聰得勝。吳景聰面對對手一開始密集埋身快攻，於首回合只能穩守，到第二回合才能爭回主動，以蹬腿拉開距離，最後於第三回合明顯拉回均勢，並以絆技一度扳倒對方。

「這次滿分100分只能給自己50分。對手表現雖然在預期之內，但自己也犯了低級錯誤，一開始十分緊張。雖然見到對手的出招，但身體緊繃，要第二個回合先開始打回狀態。」吳景聰賽後受訪表示這次打得未夠好，未來會繼續全身投入比賽，暫停一切教學。



而另一場由美拳兒林凱婷(Tinky)對戰馬來西亞拳后娜塔莎（Miam Natasha），爭奪I-1超級拳王金腰帶48Kg，在三回合制三位裁判一致判定林凱婷勝出。林凱婷賽後表示，這次比賽一如之前接受《武備志》訪問表示，能以密集拳攻打擊對方，但Tinky表示對手出腳既快且強，一度中了一兩腳，但她要硬著表情頂著不能給對手發現異樣。在回合休息時間聽從師Ray(柯尊鼎)指示，繼續跟從原訂雙拳密集攻勢而成功壓制對方。今次勝出，她感謝背後一直支持她的師傅和父親，讓她能捱過來未有放棄。至於父親，昨晚並未有在場觀看女兒比賽，Tinky表示擔心父親看不下她會有頭破血流的場面，當然一旦知道勝出她已第一時間通知父親。



第三場由本地拳手余萬勝對戰菲律賓拳手拳手卡文沙（Dindo Camansa），爭奪I-1亞洲金腰帶61Kg，以二比一判余萬勝勝出。余萬勝賽後表示，一直打開防守反擊策略的他不料對手一開始不斷退，令他要接近改為進攻，但往往在數下攻擊後接不上，幸好有師父在場指示，第三回合一旦進攻後便箍實對方，穩好陣勢繼續攻擊。今次雖然打得未如理想，有負粉絲厚望，但仍然十分感謝一眾前來觀戰支持的學生和師兄弟。

2019 I-1世界泰拳格蘭披治創辦人葉文龍師傅表示，十月三日他將有新拳賽舉行，各位拳迷拭目以待！