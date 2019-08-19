【泰拳】2019東亞泰拳賽港隊奪4金5銀

一連四日東亞泰拳錦標賽2019昨天假灣仔伊館完滿落幕，今年港隊派出7男4女參加賽事，最終9人晉身決賽，並為香港取得4金5銀1銅成績，為今屆取得最多面金牌的參賽隊伍，香港隊更獲大會最佳團隊特別大獎。



周日決賽賽事先以首場陳原卉先拔頭籌，裁判判決以5:0戰勝菲律賓代表，於45KG賽事為香港奪得首個金牌。及後於第五場由鄧穎斌於51KG賽事，以4:1裁決戰勝蒙古代表，為香港取得第二面金牌。及後第八場香港代表廖憲宗更於第二回合1分20秒以RSC(裁判中止比賽)勝出再添一金，全日賽事最終以吳嘉晉為香港奪得最後一面金牌，港隊成員一共奪得4金5銀1銅戰績。

香港泰拳理事會成員及2019年東亞泰拳錦標賽出戰選手及教練。(圖片來源：East Asian Muaythai Championships官方FB)