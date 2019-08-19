【泰拳】2019東亞泰拳賽港隊奪4金5銀

一連四日東亞泰拳錦標賽2019昨天假灣仔伊館完滿落幕，今年港隊派出7男4女參加賽事，最終9人晉身決賽，並為香港取得4金5銀1銅成績，為今屆取得最多面金牌的參賽隊伍，香港隊更獲大會最佳團隊特別大獎。
周日決賽賽事先以首場陳原卉先拔頭籌，裁判判決以5:0戰勝菲律賓代表，於45KG賽事為香港奪得首個金牌。及後於第五場由鄧穎斌於51KG賽事，以4:1裁決戰勝蒙古代表，為香港取得第二面金牌。及後第八場香港代表廖憲宗更於第二回合1分20秒以RSC(裁判中止比賽)勝出再添一金，全日賽事最終以吳嘉晉為香港奪得最後一面金牌，港隊成員一共奪得4金5銀1銅戰績。
香港泰拳理事會成員及2019年東亞泰拳錦標賽出戰選手及教練。(圖片來源：East Asian Muaythai Championships官方FB)
東亞泰拳錦標賽2019決賽港隊成績一覽：
1.第一場(女子45KG)
紅方菲律賓代表Islay Erika BOMOGAO vs 藍方香港代表陳原卉，藍方5:0勝
2.第二場(女子48KG)
紅方菲律賓代表Colleen Saddi VS 藍方香港代表陳凱妮，紅方3:2勝。
3.第三場(男子48KG)
紅方香港代表李瑋洛 VS 藍方馬來西亞代表M.R.MASDOR，藍方5:0勝。
4.第四場(女子51KG)
紅方馬來西亞代表NUR AMISHA, AZRILRIZAL vs 藍方香港代表黃詩淇，紅方5:0勝。
5.第五場(男子51KG)
紅方蒙古代表BATGEREL BATKHULEG vs 藍方香港代表鄧穎斌，藍方4:1勝。
6.第六場(女子54K)
紅方香港代表曾靜怡 VS 菲律賓代表Olsim Jenelyn，藍方5:0勝。
7.第八場(男子57KG)
紅方菲律賓代表Phillip Delarmino VS 藍方香港代表廖憲宗，藍方第二回合1分20秒RSC勝。
8.第九場(男子60KG)
紅方菲律賓代表Hanzel Bilog VS 藍方香港代表吳嘉晉，藍方5:0勝出。
9.第十一場(男子67KG)
紅方馬來西亞代表Mohammed Mahmoud VS 藍方香港代表蔡曉剛，紅方4:1勝。