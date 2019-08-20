【武術】第十屆亞洲青少年武術錦標賽　賀曦彤汶箂勇奪香港首金

「第十屆亞洲青少年武術錦標賽」昨日於汶萊斯里巴加灣市（Seri Begawan）揭開帷幕，而港隊亦已經傳來捷報。未滿14歲的賀曦彤，成功在「少年女子組」的南刀項目奪魁，為香港摘得今屆賽事第一金。 至於其他成員，則分別在「青年男子組」及「青年女子組」的對練項目贏得銀牌。港隊最終以一金兩銀的成績，總結第一日賽事。

▍讓青少年展現光芒

「第十屆亞洲青少年武術錦標賽」由亞洲武術聯合會主辦，汶萊武術總會承辦。賽事分為「套路」及「散打」兩大類別，將會決出70面金牌。其中套路賽事設有「兒童組」（7至12歲）、「少年組」（13至15歲）及「青年組」（16至18歲）。而青年組」除了有長拳、太極拳、南拳、南刀、槍術、棍術等國際競賽套路之外，更有以三人為一組的對練項目。

至於散打方面，則分有「少年組」（12至14歲）及「青年組」（15至17歲）。比賽規則沿用2017年版的《國際武聯武術散打競賽規則與裁判法》，但就禁止用腳擊打對方頭部，或用拳連續擊打對頭部。

作為競技武術的大戶，香港武術隊自然積極參與今次賽事。今個月17號，這批香港武術界的未來新星，便率先去到汶萊備戰。結果亦沒有令人失望，在首日賽事中，他們便已經傳來了捷報。

汶萊首次舉辦「亞洲青少年武術錦標賽」，主辦方及港隊代表都十分投入。（圖片擷取自「香港武術隊」FB專頁））

▍賀曦彤：武術世家 南刀第一金

為港隊帶來第一金的，是今年尚未滿14歲的賀曦彤Jada。她在昨日（19號）下午舉行的「女子少年組」南刀項目中，成功力壓一眾對手，奪得冠軍。Jada出身自一個武術世家，其母羅雅菁是「世界武術錦標賽」的劍術及棍術項目金牌得主，並在2002年代表香港出戰釜山亞運，退役後在港隊擔任教練。

至於Jada的父親賀敬德，則在年青時拜入北京武術泰斗吳彬先生門下，與李連杰、吳京等人份屬同門。他曾經移居美國設館授徒，2006年回港探親其間，他獲邀加入香港武術隊，分別在2009及2011年的「世界武術錦標賽」中贏得金牌。

在這個「武術世家」影響底下，Jada及弟弟賀子騰從小便跟武術結下不解之緣。早在本屆賽事之前，Jada就連續三年奪得過三面世界金牌，包括兩次「世界青少年武術錦標賽」冠軍，以及一次「亞洲青少年武術錦標賽」冠軍。今次憑籍南刀項目，再度奪得「亞洲青少年武術錦標賽」金牌，相信會是Jada武術生涯中的又一里程碑。

Jada雖然年輕，但她耍起南刀來，已經英姿颯颯。（圖片擷取自「香港武術隊」FB專頁）

相信Jada的未來必然可以更上一層樓（圖片擷取自「香港武術隊」FB專頁）

▍「對練」雙雙摘銀

港隊在首日賽事的另外兩面獎牌，則是來自於對練項目。顏樂旻、郭君皓、梁溢昇三人，合力於「青年男子組對練」中獲得銀牌。而曾經接受過【武備志】訪問的新星楊子瑩，亦聯同隊友劉寶欣、嚴穎桐，在「青年女子組對練」贏得了一面銀牌。

總結下來，港隊在首日賽事取得了一金兩銀的佳績，可謂表現優秀。而除了香港之外，今屆賽事共吸引了來自16個國家及地區的18隊運動員參賽，絕對稱得上是精英盡出。各位如果想欣賞一眾武術新秀的風采，就記緊留意著汶萊的最新消息！

顏樂旻、郭君皓、梁溢昇三人，合力於「青年男子組對練」中獲得銀牌。（圖片擷取自「香港武術隊」FB專頁）

至於楊子瑩，亦聯同隊友劉寶欣、嚴穎桐，在「青年女子組對練」贏得了一面銀牌，我們一起來看他們未來可以飛得多遠吧！（圖片擷取自「香港武術隊」FB專頁）

主要參考資料

《明周》：【運動專訪】武術之道融入生活 賀曦彤接雙親棒奪金

香港武術聯會