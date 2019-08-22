【RIZIN】堀口恭司落敗！　對上一次已是四年前的Mighty Mouse

日本前UFC 拳手、RIZIN - Bellator 雙冠軍堀口恭司在周日舉行的RIZIN 18中，爆冷遭對手朝倉海 TKO 落敗。該比賽並非冠軍戰，雖然堀口仍舊保有腰帶，卻吞下了四年以來的首敗，對上一位擊敗他的已是「大力鼠」Demetrious Johnson。

堀口恭司自小受父親影響，修習傳統空手道。高校畢業後，因仰慕K-1拳手山本徳郁而加入其所屬拳館「KRAZY BEE」，展開了綜合格鬥之路。堀口恭司打法「十分空手道」，快速的突進、凌厲的重拳、靈巧的步法、多變的拳腳組合都令他深受拳迷愛戴。

在2010年於日本修斗出道，正式投身職業MMA 行列。2013年奪下職業修斗Bantamweight 冠軍，同年9月跟UFC 簽約，在UFC 166中首登世界舞台。他在UFC中的戰績相當不錯，7戰中有6戰勝出，曾挑戰UFC 冠軍，輸的那場也只是輸給在125磅中極具統治力的王者Mighty Mouse Demetrious Johnson，雖敗猶榮。在離開UFC時，手握著3連勝，更是UFC的125磅排名中的第3位。

2017年，27歲的堀口恭司跟UFC 合約期滿，回歸日本拳壇，轉投RIZIN FF 旗下，成為RIZIN 的重要台柱。在RIZIN 18前，短短2年內他取得8戰全勝的佳績。去年9月與日本超新星那須川天心進行跨界別Kickboxing 賽事，成為一時佳話。其後在RIZIN 大晦日中，他又擊敗Bellator 冠軍Darrion Caldwell 奪得 RIZIN Bantamweight 冠軍。今年6月，二人在Bellator 222 進行二番戰，成功以一致判定奪得Bellator Bantamweight 冠軍。成為日本首位坐擁兩條不同世界級MMA 賽事冠軍的選手。

▍新進Youtuber + 職業拳手︰朝倉海

而在RIZIN 18中，堀口恭司被安排跟朝倉海作賽。先介紹一下這位選手。

朝倉海是MMA 選手朝倉未來的弟弟，是初代THE OUTSIDER 55-60kg級王者。他高中時隨哥哥一同在禪道會豊橋道場習武，更於2012年在DEEP 一同展開了職業MMA 生涯。朝倉海曾經在2017年6月參加 ROAD FC被南韓選手文濟焄（Jae Hoon Moon）第三局KO告負遭遇職業生涯首敗，不過之後參加RIZIN賽事一直保持4連勝，於是得到了挑戰堀口恭司的機會。

順帶一提，哥哥朝倉未來不單是職業選手，其實還是一名Youtuber。其Youtube 頻道「朝倉未来 Mikuru Asakura 」的訂閱者多達18萬人，最受歡迎的影片更有近567萬的瀏覽量。於是弟弟在今年6月時，亦效法哥哥成為Youtuber，開展了Youtube 頻道「KAI Channel」，成為新進的Youtuber。

朝倉海在戰勝堀口恭司後，亦有在其Youtube 頻道分享個人感受。

▍震驚了許多人的RIZIN 18

除了用「意想不到」來形容外，實在找不到其他說話來描述這場比賽的結果。跟許多拳迷一樣，編輯們都以為堀口恭司憑藉自己豐富的經驗及具控制力的技術，能夠十拿九穩地應付朝倉海。可是，這場比賽正正又一次提醒我們，搏擊運動就是如此變幻莫測的競賽，只要稍不留神便足以失掉勝果。

在打法上，其實堀口恭司還是採用其慣用的突進，下巴還是收得很好，可能是頭擺得不夠偏離中線，但他還是以額頭吃下朝倉那記截擊，可惜威力卻超出想像。這可以算是堀口一貫突進打法的缺點之一，只是一直以來都未有人逮住而已。可是不得不佩服堀口在遭到重擊後，還能一邊掙扎一邊反擊，雖然最後仍無法趕及回復......

無論如何，比賽就是比賽，恭喜朝倉海贏得漂亮的一仗。另一方面對堀口恭司而言，這一場比賽或許亦能讓他更進一步。