【MMA】達吉斯坦：Khabib的誕生地　真正的「戰士之國」

達吉斯坦，對許多人來說可能是個非常陌生的地方。但對MMA迷來說，這個國家可謂別具意義：她是Khabib的出生地，也是眾多職業MMA選手的搖藍。 很難想像，一個如斯遍遠，甚或稱得上「落後」的地方，可以在這項由美國炒熱的搏擊運動之中，獲得了全新的生命力。RT Sport早前便遠赴達吉斯坦，拍攝了記錄片《Land of Warriors》，現時YouTube上已經悉出了第一集。希望可以讓身處第一世界的人看到，這批「戰士」真實的心路歷程。

▍達吉斯坦：世界上最窮困的地方之一

達吉斯坦位處俄羅斯的最南部，其名稱Dagestan，由土耳其文的「dağ」及波斯語的「stan」組合而成。前者意謂山嶺，後者指土地。Dagestan，基本上已經描繪出這個國家的特徵。

現時的達吉斯坦地區由「達吉斯坦共和國」所管豁，乃俄羅斯聯邦主體之一，屬北高加索聯邦管區。一如許多山系國家，達吉斯坦受制於其地緣因素，歷來都是世界上最貧瘠的地方之一。時至今日，她依然是俄羅斯聯邦中，發展程度最低的國家。

然而，這並不代表達吉斯坦缺乏文化素養。她是俄羅斯最早信仰伊斯蘭教的地區，擁有著濃厚的阿拉伯色彩。而在不足四百萬人口之間，則生活了超過30個民族，包括巴爾幹—高加索人種、阿瓦爾族、庫梅克族等。

除了傳統文化，近年達吉斯坦找到了另一個舞台，在國際上發光發亮，那就是MMA。

達吉斯坦位處俄羅斯最南部，北鄰卡爾梅克共和國，西鄰斯塔夫羅波爾邊疆區、車臣共和國，西南毗鄰格魯吉亞，南部與阿塞拜疆接壤（圖片擷取自http://bit.ly/2KPYvTz）

▍MMA明星的搖藍

提起達吉斯坦的MMA運動員，最佳代表自然是綽號「The Eagle」的Khabib Nurmagomedov。這位天王級人物，1988年出生在其時尚由蘇聯統治的「達吉斯坦蘇維埃社會主義自治共和國」（Dagestan ASSR）。在父親的引導底下，他從小便在達吉斯坦接受摔跤訓練，最終奠定了他的MMA冠軍之路。而在Khabib以外，外號「ZaBeast」的Zabit Magomedsharipov，也是另一位比較有名的現役MMA選手。他現時在UFC的羽量級排名中位列第五。

受這些前輩影響，達吉斯坦的MMA產業得以急速發展，愈來愈多年輕人都投入到這項運動之中。例如在達吉斯坦的首都馬哈奇卡拉（Makhachkala），就有多間主打年青人的MMA拳館，包括由Khabib本人開辦的EAGLES MMA。而他的父親Abdulmanap Nurmagomedov也有一間Spartan Gym，專門培育新一輩的MMA選手。在這裡受訓的年青人，本身就擁有著豐富的摔跤底子。他們將會得退役選手的指導，並在未來參與不同的職業賽事。

有些人會從文化角度，理解達吉斯坦的MMA風氣。畢竟該地位處戰區，又毗鄰俄羅斯，摔跤、柔道、桑博等格鬥技，自然是了不少男性的「選修科」。而作為世界上最貧窮的地區之一，MMA亦為國民提供了一條出路。

無論出於何種原因，MMA已經成為了達吉斯坦的國技，這是不爭的事實。那麼對這班選擇投身MMA之路的運動員來說，又是何種感受？

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▍戰士之地

由RT Sport拍攝的記錄片《Land of Warriors》，便是以個人的角度出發，探討達吉斯坦MMA拳手的心路歷程。該片的主持是美國MMA運動員Paul Capaldo，他在首集《Welcome to Dagestan》，採訪了他的朋友Timur Valiev。現年29歲的Valiev，曾經在美國與Frankie Edgar等明星級選手一同受訓。今年7月，他正式回到了家鄉比賽。除了可以減低訓練成本，更重要的還是一份使命感——對這片土地的男兒來說，能夠讓國家的名字呈現於國際之上，是他們夢魅以求的理想。

兩人駕車去到Valiev的訓練地點，那不是甚麼新式的拳館或者體育館，而是在一位教練的後花園。他們十幾位職業級別的選手，就在一位退役拳擊運動員的帶領下，在那裡展開練習。其間Vailev提到，拳擊運動並沒有MMA這般多機會，因此選擇投身MMA，自然亦有前途的考量。

這段看似簡單的對話過程，其實正正反映出達吉斯坦拳手的內心世界。最初，他們或許是想借MMA來為生活謀出路。後來這種想像漸漸演化成一種民族使命：國家的貧困、手足之間的情誼，讓他們希望借著擂台上的競技，為大眾尋回一點希望。

而在訓練以外，Valiev亦會把握時間去到清真寺參拜，履行伊斯蘭教徒的責任正是各種身分的交集，讓達吉斯坦的拳手擁有著與別不同的色彩，同時亦更加表現出他們的刻苦。現時RT Sport已經在YouTube上悉出了《Land of Warriors》的第一集，有興趣的朋友可以按此觀賞。而下一集的題目則為Nurmagomedov Junior，拍攝隊將會走訪EAGLES MMA，看看Khabib對新一代的影響力：

▍那些彼邦的格鬥大國

其實除了達吉斯坦，近年一些同樣頗受大眾所忽略的國家，亦逐漸晉身成為格鬥大國。其中之一，便是位處西亞的伊朗。

伊朗雖然在上世紀末飽經戰亂，但現時已經是亞洲最主要的經濟體，位居世界第21位。而在不同的搏擊運動，伊朗也展示出了強勁氣勢。例如在上年的亞運會之中，伊朗便多次成為勁旅中國隊的「攔路虎」。她亦在跆拳道、拳擊、摔跤等項目，獲得多面獎牌。

雖然現今資訊交流日益頻繁，但受主流媒體限制，民間對某些地區的印象，依然停留在一個比較落後的階段。事實上，即便這些地方始終未及得上第一世界的國家，她們在很多方面，例如體育、文化、經濟等，都取得了飛躍的進步。透過了解達吉斯坦、伊朗等國家，在搏擊運動上的成就，或可以為我們打開嶄新的國際觀。

當然，這些成就亦不能掩蓋她們的其他問題，這點或可以參考上年【武備志】因應Khabib跟McGregor衝突事件所寫的文章，有機會再跟大家詳談。