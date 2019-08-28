【MMA】UFC也擺「烏龍」　電話訪問竟成情色熱綫？

Khabib將在下個月舉行的UFC 242，迎戰臨時冠軍Dustin Poirier，決出真正的輕量級皇者。而在昨天的賽前記者會上，UFC就安排了各大傳媒，以電話訪問Poirier。結果話筒的另一端，竟傳來頗令人尷尬的呼息。 原來UFC提供的電話中，有兩個號碼錯了位。因此當大家都想打給Poirier時，撥去的卻是情色熱線……

▍「臨時冠軍」挑戰「現役冠軍」

現年30歲、綽號「The Diamond」的Dustin Poirier，出生於美國易斯安那州，2009年開始出戰職業賽，其後加入了美國MMA組織World Extreme Cagefighting（WEC）。2010年，WEC與UFC合併，Poirier也順利成章，成為了UFC旗下拳手。

Poirier現時的職業賽成績為25勝5負，在今年四月的UFC 236，他以點數擊敗了Max Holloway，取得了輕量級別的「臨時冠軍」（Interim Champion）。而在下個月7號的UFC 242，Poirier將去到阿聯酋的阿布扎比，跟未嚐一敗的「現役冠軍」Khabib Nurmagomedov，決出真正的皇者誰屬。

面對著這位「臨時冠軍」的挑戰，Khabib曾在四月時提到，Poirier擁有著非常優秀的拳擊技術，每一場比賽都能看到他的進步。然而，「正如其他對手一樣，我將會令他重創」（I think I have to maul him, like I do with everybody）。

至於Poirier則表示，他並不能預計賽事的發展，但他絕對會擊倒Khabib，不論是以KO還是降服技。他深信自己將可以創造歷史，完成前人未曾完成過的任務：

I have the opportunity to make history and do something that’s never been done. I’m embracing that Dustin Poirier

在這場大戰前夕，UFC率先安排傳媒跟Poirier進行電話訪談，想不到竟鬧出了笑話。

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▍由Poirier變成情色熱線

事件發生在美國時間的8月27號，當時UFC剛向各大傳媒，發放Poirier的專線號碼。結果數個媒體打過去之後，卻找不到Poirier，反而聽到了「意外驚喜」：

How does this happen? The #ufc sent out an invite to speak with @DustinPoirier today ahead of #ufc242 and the phone number was to a sex hotline. Don't believe me... call it pic.twitter.com/euRVpP3How — Eric Kowal - MyMMANews.com (@MyMMANews) August 27, 2019

So, in attempting to get on the Khabib/Poirier call, the number UFC sent out was...... a phone sex line. They've since corrected it — Sean Ross Sapp Of Fightful.com And The Twltter (@SeanRossSapp) August 27, 2019

事後發現，UFC所提供的電話有兩個號碼錯位，令到大家誤撥去一個情色熱綫。UFC隨即再向傳媒發放正確電話，他們亦終於能夠跟Poirier對上話。

MMA網站Bloody Elbow笑言，每個人都會犯錯，而UFC只是犯了一個比較奇怪和詼諧的錯誤。這或許是在今場大戰之前，一個比較輕鬆的註腳吧。