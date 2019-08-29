【特攝】超人尼奧：不用光綫只用拳腳　曾啟發出真正的空手道家

大家好，我是編輯J。許早之前，編輯K曾經分享過幪面超人RX對他的影響力，而【武備志】也報道過由香港特攝片愛好者所製作的《守武者—夢翔》，足見日本特攝在全球各地的魅力。 今次編輯J想跟各位介紹一個我零舍喜歡的特攝英雄，那就是《超人尼奧》。對比起其他超人家族的成員，超人尼奧的故事更顯滄涼。而他的戰鬥風格，亦由光綫技轉向格鬥技，於是在故事的前半部分，幾乎每集都會出現空手道式的特訓場景，並試過拿起煙囪當雙節棍揮舞。更重要的是，《超人尼奧》曾經在現實中讓一位飽受欺凌的孩子，脫變成為空手道場場主……

▍獅子座的孤獨王子

《超人尼奧》（日語：ウルトラマンレオ；英語：Ultraman Leo），又名《雷歐奧特曼》或《超人力霸王雷奧》，是由圓谷公司所拍攝的第六部超人作品，1974年於日本TBS電視台播出。

故事講述來自獅子座L77星雲的超人尼奧，因為故鄉被「佩刀暴君」馬格馬星人摧毀，於是千里迢迢來到地球，並以「人間體」鳳源（真夏龍 飾）的身份，加入了由超人七星俠——諸星彈（森次晃嗣 飾）所領導的MAC宇宙偵察隊，協助守護地球。

其時，由於七星俠被馬格馬星人麾下的孿生怪獸打斷了右腿，加上變身眼鏡損毀，他只能夠以人類的姿態，從旁輔助超人尼奧。在他的嚴苛訓練底下，尼奧屢敗屢戰，終於成為獨當一面的戰士，並跟自己的弟弟超人亞斯特拉（アストラAstra）重逢。最終在全數擊敗恐怖的圓盤生物之後，尼奧乘船離開了日本，再次展開飄泊流離的生活。直到32年後，才於《超人梅比斯》（日語：ウルトラマンメビウス；英語：Ultraman Mebius）中露面……

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▍以飛踢作絕技的「咸蛋超人」

作為昭和系世界觀的正統續作，《超人尼奧》有很多與別不同的劇情設定。他是第一個非來自「光之國」（M78星雲）的超人戰士。也是第一次有兩個超人（尼奧和七星俠），共同在地球上生活。後來為了催谷收視，更設計了超人之王（Ultraman King）一角，成為尼奧的最強後盾。在第三十八集《决鬥！尼奧兄弟對超人兄弟》中，更安排了超人兄弟與尼奧展開對決，是歷史上首次有超人戰士對決的場面。

另外，正如文首所述，本作一反過去的光綫技傳統，超人尼奧更多是用格鬥技了結對手。例如他的「尼奧飛踢」（Leo Kick），便成為了其招牌必殺技。這種強調埋身肉搏的戰鬥風格，加上本作的「勵志劇」定位，讓早期故事很容易走入「熱血動作片」的典型套路。即超人尼奧與怪獸對決，落敗後由七星俠展開死亡特訓，最終成功復仇、擊敗強敵。

正是在這個過程之間，劇組加入了很多武術元素。例如每次尼奧以「人間體」鳳源進行特訓時，他都會穿上空手道袍，練習各種高難度動作。他試過被諸星彈逼迫以手刀分開瀑布水流，又曾經徒手格開多枚迴力鏢。最誇張的一次要數第六集《男人！燃燒吧！》，諸星彈甚至用吉普車撞向鳳源，鍛煉他的閃避能力。

而當鳳源變身成為尼奧之後，同樣不乏武打片的色彩。諸星彈就曾經駕駛戰機，發射泡沫封住了尼奧的雙眼，逼他開啟「心眼」作戰。而在第11集中，尼奧則摘取了工廠上的煙囪，當雙節棍般揮舞，以此對付擅使大槍的怪異宇宙人凱特爾星人。其後他又跟科洛星人的寵物萊恩博拉，展開了一場「拳擊賽事」。

總之，在《超人尼奧》裡頭，你總能夠找到各種武打片的影子。雖然其中少不免誇張失實之處，但卻在在反映出大眾對日本武道的想像（如深山苦修、寒稽古、心眼等）。可以講，《超人尼奧》是一齣以武打片為包裝的特攝劇集，其勵志的場景對習武者來講，尤其感受甚深。

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▍相隔多年的熱潮

可惜的是，《超人尼奧》上映期間，正好遇到了第一次石油危機，圓谷公司陷入了財困，不得不刪減演員開支。於是乎自圓盤生物出現後，MAC隊就遭到了全滅，連諸星彈也失蹤。尼奧無法再跟隊員及七星俠互動，令劇情變得單薄。而所謂「圓盤生物」，亦多由模型砌成，無需再設計皮套和聘請皮套演員，結果亦使到後期的打鬥場面愈趨單調。

另一方面，由於收視率下降的關係，製作組為了迎合大眾口味，一改風格為尼奧增添了很多光綫技絕招。與此同時又在劇情中，引入了很多日本神話故事，包括仙鶴報恩、桃太郎、蒲島太郎、輝夜姬等，嘗試吸收小朋友。但這種突兀的改動，卻得失了原先喜歡黑暗基調的觀眾，又未能勾起其他群體的興趣。最終本作被迫草草收場，直至五年後才推出昭和系列的末代作品《超人80》（日語：ウルトラマン80；英語：Ultraman 80）。

不過在《超人尼奧》落畫後的三四十年後，這部作品卻在年青一輩中，重新牽起了熱潮。不少人認為它突破了過去超人系列的框架，而且劇情著實勵志深刻，令人動容。在一次與超人太郎（日語：ウルトラマンタロウ；英語：Ultraman Taro）扮演者篠田三郎的訪談中，尼奧的主演真夏龍就表示，當年大部份鳳源的苦修場景，都由他親身上陣。有次他甚至覺得，自己接了這個角色實在太傻。

或許正是這份對特攝片的尊重，讓《超人尼奧》成功感染了不少觀眾。真夏龍就提到，他曾經在某場影迷會上，遇到了一個非常強壯的男人。對方見到自己時，激動得流下眼淚。原來他小時候遇到過校園欺凌，差點想自殺。結果他看到了《超人尼奧》的身影後，深受啟發前去學習空手道，現時他是某大阪道場的場主。

近年真夏龍先生已經「重出江湖」，數次以超人尼奧的身份，活躍於大銀幕前。而圓谷公司亦「順從民意」，安排七星俠的兒子Zero成為尼奧的弟子，為這個獅子座的戰士重新注入生命力。

對某些人來講，特攝片可能是兒童的專利，舉止幼稚可笑。但其實很多特攝片都相當有深度，不論大人、小孩都可以樂在其中。而它們對正義價值的追求，以及由此衍生出來的武術文化，更有機會影響一整代人。編輯J回想起來，可能自己當初喜歡武術，就是受超人系列所潛移默化。

總之，千萬不要看輕生命中的每個時刻。有時一件在他人眼中非常可笑的事情，或會就此改變自己一生。大家千萬不要輕易拋棄夢想，下次見！