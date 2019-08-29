【包青天】「南俠展昭」是這門派招式名...

電視劇《包青天》快到完結篇，劇集中武功最高的主角人物一定以展昭莫屬。在古代小說《三俠五義》中，展昭曾三救包青天，更與北俠歐陽春齊名而有南俠之稱。歷史上，當然沒有御前四品帶刀侍衛展昭，但有論者指展昭原型可能是清初武術家甘鳳池，而可以肯定的是「南俠展昭」是南派少林其中一門套路「雙插子」的別名。

展昭的故事源出於中國古代小說《三俠五義》，講述展昭由俠士投身官場，與其他俠士行俠仗義的故事。雖然包拯故事在南宋開始已有流傳，但加入展昭等人物卻是始於清朝作品《三俠五義》。《三俠五義》原名《忠義俠義傳》，由清朝說唱人石玉崑案明清流傳《包公案》故事為基礎之唱本改編而成章回小說，故事講述主角之一展昭本為江湖俠士，在金龍寺救包公開始，到加入開封府賜封「御貓」的歷程，是古代俠義小說中江湖遊俠與官府要員統一的代表。

展昭遊走黑白兩道

電視劇《包青天再起風雲》劇照。圖右為飾演今版展昭張振朗。(電視劇照) 故事中「三俠」指南俠展昭、北俠歐陽春、雙俠丁兆蘭、丁兆蕙兄弟(二人共算一俠)；「五義」則指飛天鼠盧方、鑽地鼠韓彰、穿山鼠徐慶、翻江鼠蔣平、錦毛鼠白玉堂五個江湖結義兄弟。而清代學者俞樾刪改部份內容，將原書幾個俠士的地位提高，改版時改名為《七俠五義》。 在小說中，展昭自幼習武，會輕功袖箭，配上名劍巨闕劍，劍法高強。加入開封府後，擔任御前四品帶刀侍衛，獲御賜「御貓」稱號，其俠義名聲折服陷空島五鼠。展昭是古代俠義小說中，少數身兼江湖俠士和官府身份，而又能在民間行俠仗義，備受名譽的人物。

展昭雖然是小說虛構人物，但有論者卻指出這角色應該有原型參考人物，而這原型人物很可能是清初武術家甘鳳池。甘鳳池，江蘇南京人，清代著名武術家，生卒年不詳。先後拜黃百家、一念和尚為師，精通內外家拳術，因違反漢人不可聚眾習武禁令，並被疑參與反清復明活動，而為清廷追捕，隱居浙江一帶，江湖人稱他為「江南大俠」，著有《花拳總講法》，事蹟亦收於《清史稿‧甘鳳池傳》。

除了因其名號「江南大俠」，甘鳳池晚年被兩江總督李衛捕獲後投入清廷麾下，加入了清雍正朝廷麾下，成為官府人物，因而相傳是《三俠五義》中南俠展昭原型。除了傳說是展昭原型外，他亦是吳敬梓《儒林外史》中義士鳳老爹原型。而在不少清初民間故事或後來武俠小說中，涉及反清復明的活動中都會提及他或虛構他的傳人出現。

名號源自清初武術大師

甘鳳池除了名號被人聯想與「南俠展昭」有關外，另一原因是他的拳法中真的有一招叫「南俠展昭」。

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在花拳套路中，有一招叫「雙插子」，又名「南俠展昭」。按胡振國的〈甘鳳池拳法：雙插子(南俠展昭)〉所說，「拳風屬南派少林，其特點是短小精悍，結構嚴謹，動作舒展大方，跳躍旋轉敏捷，身腰隨手腕而轉動，眼神因插尖而運轉，時而長龍裹體，忽而彩蝶紛飛，所謂練拳五要素，「手眼身法步」 ，要領與技巧，盡體現於套路之中。它不僅能鍛煉身體、增強體質，對力量、柔韌、速度、靈敏等身體素質有顯著的提高作用。」(1)



雖然這個闡述技術的紀錄較為空洞，難以讓人認識該拳法的特點。但這個說法是胡振國憶述他早年在「南京中央國術館」師從少林門陸林老師時，指「雙插子」傳說是甘鳳池所傳。至於為何會有此別名，他在內文則無交代，亦無可考。

(1)胡振國：〈甘鳳池拳法：雙插子(南俠展昭)〉，《中華武術》2001年第1期、第2期、第4期。

