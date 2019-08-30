【東南亞武術】昂拳：傳說中古泰拳的源流之一

昂拳是流行於廣西一帶的拳術，又有「軍拳」和「壯拳」之稱。這門拳法的起源已不可考，但據傳是古代壯人在戰場上殺敵一種武術。而「昂」字在壯語有「凶狠」和「厲害」之意。拳法又分徒手拳法和兵器術其中兵器又有長槍、刀盾、雙刀及一種壯人叫「紛撒」的長砍刀。有論者指這門拳法和泰國泰拳有淵源關係。

昂拳又譽為「南拳始祖」，據說有考證有過千年歷史。明朝時，壯族土司組建地方武裝兵力，又叫「俍兵」、「狼師」(故明代人稱壯民為俍人，狼為俍的轉音)，擅長昂拳的狼兵在明代史書有「狼兵素勇，為賊所憚。」(《明英宗實錄》卷35)之記載，亦是明代軍制重要組成環節，經常為明廷派往剿賊和御倭，並屢有戰績。明朝末年，狼兵更在寧遠大戰中刀挫當時所向披靡的清八旗軍。抗倭名將戚繼光、俞大猷曾吸取壯拳技法訓練他們軍隊大敗倭寇，並將這技法傳入江浙一帶，並對江浙福建廣東沿海一帶武術發展帶來影響，亦可能反過來將南拳元素透過這交流機會傳回壯族。

在清代改土歸流以前，昂拳一直是壯民軍用拳術，技法較缺乏系統理論，拳腳肘膝外亦包括咬、挖眼、鎖頸、插陰等術。拳法亦因壯民不同地域分布而有一定區別，而與壯民有文化源流的民族，例如現在在緬甸、泰國和老撾的部份族裔在古代軍事文化都受到昂拳影響。此外，昂拳在軍事上也講求團隊合作，善於將不同兵種優化組合在一起，發更有效衝鋒陷陣能力。曾流傳有「長槍在前，兩側刀盾，雙刀斷後」布陣陣法，亦因昂拳在步法上深受戰爭陣法影響，因而又名「軍拳」。

南拳化發展

古代狼兵圖(百度百科) 清代土改歸流後，土司制度瓦解，狼兵也不再存在，昂拳不再是訓練士兵技術。而火器出現，淡化了當地武術重要性，昂拳由戰爭技法走向民間發展，成為民間舞蹈或祭祀表演。而民族學家亦指這時的昂拳在招式、名稱和技術風格開始有「南拳化」發展傾向。例如現在壯族武術套路「擒工大王拳」據說由洪拳「工字伏虎拳」演化而來，但這套路其中一式「飛沙走石」原型是昂拳本來的「嗎都奴」(狗撒尿)，可見當中又有南拳色彩，又有傳統傳承。時至近代，因缺乏傳人和早年對壯族文化未夠重視，所以這門武術在近十年開始有失傳之虞。 昂拳拳法相傳有8套，但現在只有2套半流傳，總共51式。昂拳在每個動作前後一般要停頓，變換格鬥姿勢，而套路及招式名稱會有使用壯語名，部份招名到現在已不明其意思，而只有發音；兵器術方面有單兵操及群體組合。單兵比較簡單，一般是套路操練，群體組合則講究群體配合協同，各人要有明確分工。

與古泰拳關係

目前，昂拳與泰拳只知道有文化源流關係，但未有證據表明誰是誰分支。古昂拳(土改歸流以前)在拳術，刀及棍術的技法上分析，均有非常明顯古泰拳特徵：例如古昂拳有比較完整的拜師禮，下馬禮。一連串具軍事色彩禮儀反應了古代壯族軍事化體制的資訊。此外，拳勢風格符合古泰拳技法：兵刃技法可以用徒手方式演練，空手拳也可以還原兵刃格鬥的技法，「拳亦刀刀亦拳」，可以互換使用。

2018年中國政府已申請這拳術為國家非物質文化遺產，但只有兩位傳人，一位是昂拳代表唐曲、另一位是古代壯拳狼兵技藝代表劉志岩。

參考文獻：

https://baike.baidu.com/item/%E6%98%82%E6%8B%B3/9222566

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