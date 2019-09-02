【UFC】首位亞州冠軍正式誕生

UFC Fight Night深圳在周末落幕，張偉麗只用了42秒就完成偉業，擊敗了強敵Jessica Andrade，成為第一位中國UFC冠軍，同時也是UFC第一位亞州冠軍。另一位中國選手李景亮亦有好成積。他在第三回合TKO了排名14的對手Elizeu dos Santos，可以預料李景亮將能打入排行榜。

張偉麗成爲UFC首位亞州冠軍

在賽前訪問時，Jessica Andrade曾表示只要把雙方距離拉近就可以摔倒對手，而比賽一開始Jessica Andrade就依她所言立即衝前搶攻。可是Jessica Andrade卻沒能如計劃般取得摔投的距離，在完全接近前就受到張偉麗的重擊。

張偉麗一擊得手後立即展開更強烈的攻勢，以手肘連擊再抱緊對手展開猛烈的膝撞。Jessica Andrade再次倒地，裁判Leon Roberts見狀於比賽第一回合的42秒終止賽事。

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張偉麗這次的勝利不但讓她成爲UFC新一任的115磅女子冠軍，更是歷史上首位來自亞州的UFC冠軍。

「上次我在北京比賽時，我說過我要成爲中國首位的冠軍。今日，我做到了！」張偉麗在賽後訪問時在大量的支持聲音下感謝她的所有支持者。

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李景亮壓倒性擊敗Elizeu dos Santos

一直被視爲中國最有潛力選手之一的李景亮今次終於得賞所願對上UFC的排名選手，前巴西Jungle Fight賽事冠軍Elizeu Zaleski dos Santos。從比賽一開始，李景亮就運用流暢的步法和打擊技術控制著整場比賽的節奏，並在第三回合的4分51秒時把握機會以TKO擊敗Zaleski dos Santos。

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自從2018年2月判定輸給Jake Matthews之後，李景亮目前已連勝三場，並很大機會打進UFC 170磅的排名。

李景亮在賽前訪問時雖然說過會一步一步贏下去挑戰冠軍，但在獲勝後來的賽後訪問中他還是忍不住問UFC主席Dana White什麽時候才可以挑戰UFC冠軍寶座。