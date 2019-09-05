【UFC 242】重溫Khabib 地面控制技術：Wrist Ride 與 Leg Mount

在星期日UFC 242，現時冠軍 Khabib Nurmagomedov 將會對上 Dustin Poirier，爭奪155磅冠軍腰帶。 過去曾經跟大家介紹從Khabib後方控制對手的Wrist Ride，這次也一併談談由上而下壓制對方的Leg Mount。

Khabib 在對手turtle position 時的地面打擊

在American Kickboxing Academy(AKA)訓練的Khabib，善於使用拳館的其中一項特產——迫使對方待在turtle position及籠邊，但不拿背(不hooks in)，而是一手控制對方，再以另一隻手攻擊對方。以在UFC 205 對上Michael Johnson的比賽為例：

Khabib以身體控制Johnson在籠邊，右手控制他的右手，左手從上方或穿過Johnson臂下攻擊他的頭，當Johnson想用手支撐自己來逃脫時，Khabib就用雙手拉下Johnson的右手，令他沒有支撐，好讓自己繼續攻擊。整場比賽中都多次重複着以上的過程：Johnson被打、想支撐起來、再被拖下去、Johnson被打、想支撐起來、再被拖下去、Johnson被打......又或者被Khabib控制在上位地獄絞(mount crucifix)中。

當Khabib把Michael Johnson拖進籠邊的地面後，Johnson不只是沒有任何還手之力，而是連基本防禦和反抗都難以維持。

Wrist Ride - 從後方的控制

從拿背的姿態控制對方的手腕，不論是打擊還是作其他的壓制，都不是新鮮事。Robin Black在他的節目中有提過關於這個「手腕控制」(Wrist Ride) 在MMA中的歷史。

早在2003年的UFC 44，Randy Couture擊敗Tito Ortiz那場比賽時，Randy Couture亦用過這種控制；2008年的UFC 83，GSP也以類似技巧，把Matt Serra控制在turtle position繼續打擊。

其實 Wrist Ride一直是摔跤中的基本技術：

但Khabib跟以前的選手的Wrist Ride相比，他的控制更為穩固，對方好像更難逃脫。這是因為他的腰胯及雙腿會控制著對方的下半身，令對方更難移動或站起來逃脫。

正如Robin Black所說，武術的發展就像時裝和音樂一樣，有一個循環，但每一次循環也會有所不同，或者是新的心態、技術、或者環境，總之不會完全一樣。他也提到在Khabib於UFC 205的「表演」以後，很多拳手都更多使用這個技術，也可反映現時技術的普及速度之快。

Leg Mount - 從上而下的壓制

在籠邊把對方摔倒後，假如是在籠邊位置，傳統的地面位置，或者會因為對方坐在籠邊而難以施展。此時Khabib會選擇以Leg Mount控制對方。Khabib把對方的雙腿夾在自己的雙腿內，再以三角鎖緊對方雙腿。在扣緊對方，加上自己的體重下壓，對方伸直了的雙腿就很難解開，或者做其他的解救動作和位置轉換。

對方未能站起來，只能倚坐在籠邊，雙手亦難以阻礙Khabib的打擊，同時亦難反擊。或者能算上有效的攻擊，就只有在Leg Mount未成型時的向下肘擊(1:00 - 1:05)：

這個技術並非Khabib獨有，但Khabib使用的方式的確有別他人。例如，他不會「一步登天」，不會急於拿到位置，而是會一步步依靠打擊開路，每次都穩定地拿到優勢才繼續動作。另外，他十分刻意的把對方的腳交差後再鎖上，鎖得更緊，亦令對方更難逃脫(圖片來自以上youtube)：

當然隨著愈來愈多人研究他的摔跤與壓制技術，這種做法可以想像會愈加流行。

在面對Khabib高壓的壓制打擊時，很多拳手都表現得很絕望，未知以打擊技見稱的Dustin Poirier，又能否擋著Khabib的摔技與壓制呢? 星期日自有分曉。

