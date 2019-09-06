【MMA】McGregor經理人投身主辦MMA賽事

若只是說起Audie Attar的名字，可能不是有太多人能立即記起他是誰。但如果看到他的相片，有留意UFC新聞的人或許都會對他的樣子有點印象，尤其是與Conor McGregor有關的新聞，因爲Audie Attar正是McGregor的經理人！而除了Conor McGregor外，Audie Attar的運動員管理公司Paradigm Sports Management旗下還有不少的美式足球員和搏擊運動員，當中還包括著名的MMA選手如Stephen Thompson、Michael Bisping和Cris Cyborg等。

而最近﹐除了擔任運動員經理人外，Audie Attar亦多了一個身份，就是亞洲綜合格鬥賽事武林傳奇Legend的董事會成員。早前Audie Attar途經香港，武備志就把握機會與他進行了一次訪談。

Audie在訪問當日特意到星光大道與李小龍雕像合照。(林樂之 攝)

爲何選擇參與綜合格鬥賽事的製作

「我一直是都是MMA綜合格鬥的擁躉，從小就很喜歡中國武術，尤其喜歡李小龍。」Audie笑言，「我熱愛中國和亞洲文化，參與製作亞洲綜合格鬥賽事某程度上可以說是我的個人興趣。」

武林傳奇是香港最老牌的綜合格鬥賽事﹐更特別的是選手如UFC冠軍Robert Whitaker和正於UFC嶄露頭角的李景亮及Kai Kara-France等都曾在武林傳奇出賽。不過，武林傳奇在2013年停辦，直到在2018年才重新舉辦賽事。

在2017年時，Audie因為擔任中國拳手李景亮的經理人而認識到武林傳奇的主辦單位﹐並與團隊一拍即合﹐成為武林傳奇復活計劃中的重要人物。

「武林傳奇擁有極好的歷史﹐一些UFC選手像是現任UFC冠軍Robert Whitaker、UFC中國第一人張鐵泉、Dan Hooker、王冠等都曾在武林傳奇中出賽。」Audie回想當決定參與武林傳奇的過程﹐「我喜歡武林傳奇這個名字的中文意思，而我覺得我可以在重新舉辦比賽時成為一股助力﹐讓它達到另一個層次。」

現正在UFC大放異彩的李景亮亦曾是武林傳奇的冠軍。(相片來源：Getty Images)

致力拓展中國綜合格鬥市場

Audie Attar認為對比北美和日本等地﹐中國的綜合格鬥賽事的發展無可否認是比較遲起步﹐但反過來說就是還擁有很大的發展空間。

「中國的MMA正在成長﹐而速度會越來越快﹐我不認為它會慢下來。」Audie分析武林傳奇現在於市場中的定位﹐「但中國目前缺乏一個能讓選手持續進步和發展的優質平台﹐而我們正可以擔當那個位置，通過賽事並同時是一家媒體公司的身份為亞洲和中國市場創造一些獨特和出色的內容。」

UFC中國第一人張鐵泉在「武林傳奇12」擔任頒獎嘉賓。(相片來源：武林傳奇)

把散打與綜合格鬥技接軌

近年，不少綜合格鬥選手都開始把自己國家的傳統武術融合到自己的搏擊技術當中，並成功運用在綜合格鬥賽事內，例如日本的柔道和空手道、俄羅斯Sambo和巴西戰舞Capoeira等。這些技術除了增加比賽的觀賞性外，更突顯選手的個人風格。而Audie就對中國傳統武術和散打的風格會如何在綜合格鬥中的發展深感興趣。

「在武林傳奇13中，我們會有一個4人的淘汰賽。當中首輪的賽事將會以特別的散打規則進行，而優勝者將會在同晚以綜合格鬥規則進行決賽。」Audie解釋，「散打是目前最能代表中國搏擊運動的其中一個風格，而我們希望可以讓世界看到散打和綜合格鬥其實有很多相似之處。」

對於武林傳奇的發展，Audie非常有信心：「9月中我們會再次回到澳門舉辦賽事，而年尾會再舉辦多一次。今次的賽事會在澳門的MGM舉辦，而MGM在拉斯維加斯被視爲搏擊賽事的聖地，能夠在澳門的MGM首次舉辦武林傳奇絕對是一個歷史時刻。」