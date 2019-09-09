【Kickboxing】郭富城《浪漫風暴》：擂台上的取捨與進退

九十年代人氣極盛的四大天王，以劉德華和郭富城拍攝最多動作電影，當中郭富城更以古裝造型《風雲》中的步驚雲，或較漫畫化的造型如《91神鵰俠侶》中的銀狐和《超級學校霸王》中阿龍的扮相，至今仍深入民心。可是，小編認為若論及最考郭天王真材實料的動作電影，首推他於1996年拍攝以自由搏擊為題材，與女神級演員(對小編來說)李若彤合演的《浪漫風暴》。

1996年上映的《浪漫風暴》，由梁柏堅執導，洪金寶、元德任武術指導，由洪金寶、郭富城、李若彤和唐文龍等演出。故事是一齣為打拳識女仔，但後來卻從擂台搏擊中尋找自身價值的電影。主角阿Ken(郭富城 飾)在拳館做雜工，某次機緣與大學生Gloria(李若彤 飾)墮入愛河，某次拳擊比賽中Ken錯手打死了Gloria哥哥(唐文龍 飾)，兩人因而分手。Ken自此一度消沉並打黑市拳，後來在身邊朋友和恩師(洪金寶 飾)鼓勵下，Ken重新振作，並和Gloria重修舊好，更在女友鼓勵下完成她兄長遺志挑戰亞洲拳王遺願。

九十年代的香港拳館

郭富城因有舞蹈員底子，所以當年以歌手身份大紅後，拍下不少與武打或動作有關的影片。如九十年代初由台灣回流後受大台力捧拍下古裝武俠劇《風之刀》，91年以冷艷殺手造型，亦是郭在電影中首次主演反派的《91神鵰俠侶》等。郭富城在94、95年因主力歌壇發展而一度停產拍戲，96年他在梁柏堅邀請下演出了《浪漫風暴》，並剪去他經典分界髮型，一改鄰家男孩形象，演出反叛悲情自由搏擊選手。《浪漫風暴》當年雖然在票房上未贏得足夠重視，但卻獲觀眾和影評人鋪天蓋地讚譽，指電影拍出拳擊比賽中拳拳到肉的現實感，郭所演拳手角色亦文武兼備，讓人印象深刻，使這套作品被視為郭富城當年滄海遺珠之佳作。郭也在此片後轉型，在電影演出上日漸備受肯定，98年在《風雲雄霸天下》更造就了步驚雲經典一角。

Kickboxing決戰日本拳王

電影中所涉及的自由搏擊比賽即Kickboxing，除了拳擊外還可用腳踢的全接觸式搏擊比賽，比賽雙方赤裸上身(或穿短袖、背心)，手戴拳套，因應賽制而佩戴或不戴護腳。在亞洲當時以1993年於日本創辦的K-1踢拳賽最出名，所以《浪漫風暴》也因應現實環境，故事以主角最終一戰挑戰日本拳王以爭奪亞洲拳王寶座。

電影《浪漫風暴》劇照。(電影截圖)

除了背景設定寫實感外，片中在重要元素搏擊上亦有精彩設計。除了擂台搏擊拍得有血有肉外，擂台以外的細節也為電影錦上添花。例如教練洪金寶在為郭富城分析對手技術時，分析內容不是亂編而是有拳理，例如教他比賽上取捨，面對有較強爆發力的對手蹬踢，難以埋身時，要以腳擋腳，雖然大家都傷腳，但卻可以換來埋身機會(未幾畫面便是郭富城以鐵枝「碌腳」)，又在對戰日本選手時面對對方重拳時，洪教他不要只顧著退，有時可以前進擋拳，一來對手的後拳未完全打出，只有五成力，而郭可以因為前進埋身，而趁機施以還擊。在擂台上的取捨和進退策略，讓喜歡看擂台搏擊的朋友看得頭頭是道。

電影中更有一幕前拳手、酒吧老闆向郭富城談拳手辛酸的一幕，指出任何運動的參加者都會有自己的辛酸，但作為拳手在擂台上得到觀眾喝彩支持，卻畢生難忘。而飾演這個老闆角色者，便是拳壇名宿陳德興師傅。

這套滄海遺珠之作現在仍然不難找到影片，各位可以欣賞一下郭富城這套當年佳作。