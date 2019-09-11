【印度】以羚羊角打造的攻防兵器

印度為古文明大國，文化歷史悠久，武術文化亦自成體系，當中著名者如卡拉里帕亞特，對亞洲武術文化影響深遠。除了拳腳武術外，印度武術亦有一些特式兵器，例如現在馬來一帶的Keris，據說源自印度，這次我們為大家介紹一件既可守亦可攻的兵器：羊角盾。

印度的古文化不少融入動物文化，例如傳統武術卡拉里帕亞便有雞、豬、馬、獅、蛇、貓、象和孔雀等動物形態。而兵器羊角盾因應其名，以羊為參考特式，其形制與我們中國漢朝盛行鉤鑲相似，兩者皆為攻防合一的兵器。

羊角盾是印度傳統兵器，據研究指源自古代南印度，印度人稱它為「Maduvu」或「Maru」，在Tamil語有「造成深坑」之意，它由兩隻羚羊角和一隻用於護手的金屬小盾(少部份以皮製)組成。羚角選用印度黑羚(Blackbuck)製成，這種羚角以螺旋形形態生長，尖峰銳利，有助做刺擊動作，給予敵人較深創傷，而彎曲部份亦有利一定程度拉開敵人兵器。去到後來，甚至以設計成黑羚角的金屬物或有刃刀代替動物羚角。

羊角盾通常與刀配合使用，武者一手執刀一手執羊角盾，搏鬥時盾上的兩端尖利的羊角可以隨時攻擊對手。而盾牌內側，兩隻羊角交叉連在一起的手把，可以當作手用，方便抓握。據說在中世紀以前多為大盾牌形製，有大約10-20公斤重量，不利靈活運用，故後來改為只大約20厘米直徑的小盾牌。

在古印度，士兵喜歡用羊角盾多於一般常規盾牌，因為一旦一手兵器遭打落，還有羊角盾作為另一件攻擊兵器。執盾者會以低於對手的馬步，減少自己要害曝露於對手前，在檔或撥開對手攻勢之後，以羊角刺擊對手或甩開對手兵器。



而當阿拉伯人和蒙古人侵入印度後，很快便迷上這種兵器，並加以採用，而流傳至中東則以短兵器Fakir Horns(沒有盾，只保留兩端羚角，部份體積只如手掌般大)形態較為流行。時至今日，南印度一帶仍流傳這兵器，部份以Fakir Horns流傳，並有演武活動。