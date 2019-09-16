【UFC】Justin Gaethje KO擊敗牛仔　Pereira場內空翻未能獲勝

Justin Gaethje再次展現出他的打擊力，在第一回合就擊敗了身經百戰的牛仔Donald Cerrone。只是在這場比賽中Justin Gaethje 一改他「硬食反擊」打法，變得更聰明更輕盈，而這個Gaethje 2.0 打法無疑令他在155磅量級更具威脅。 另一方面，「空翻哥」Michel Pereira 再次於八角籠中打空翻，只是這次卻沒能翻進勝利之門。

Gaethje 2.0

相對於過去「硬食」後搏拳，或者抱頭防守還以低掃，這次Justin Gaethje更為機動，而且在反擊拳上亦更精準。在比賽中，牛仔多次的刺拳都被Justin Gaethje的右Overhand反擊。雖然牛仔努力地想增加跟Gaethje的距離，但仍然繼續吃上那右Overhand。

當距離適當時， Gaethje 亦會用他的招牌低掃，而且效果甚佳，每次擊中牛仔都有明顯傷害。

JUSTIN GAETHJE! He puts away Donald Cerrone in the first round in Vancouver! Unreal power 💥 pic.twitter.com/RbgN40yZDJ — FightingMatrix 👊 (@FightingMatrix) September 15, 2019

在第一回合的尾段，Gaethje 把握到牛仔的一次突進，以步法閃後，用那右Overhand再次擊中牛仔，令牛仔立即跪地。雖然牛仔還能站起，但Gaethje 的Dirty Boxing及右勾拳把牛仔再次擊倒， 追加了幾拳，拳證就完結了賽事。

Gaethje對於拳證遲了終止賽事感到不滿，獲勝後指著拳證罵了幾句才去慶祝。但令一方面牛仔則投訴自己還未暈，但很快也意識到自己確是被KO，也沒有再追問。

這次的勝利，令Gaethje 穩守在155磅量級的頭幾位，與Conor McGregor 一戰亦並非沒可能。只是他的目標好像不在愛爾蘭人身上：

那愛爾蘭人已退休了。我想要一個真正的拳手。我想要Tony (Ferguson) 和Khabib (Nurmagomedov) Justin Gaethje

空翻也贏不了

過去多次在場內打空翻的Michel Pereira，這次也不忘表演，只是卻沒能勝出。

首先看看他過去「充滿爆發力」的表現：

稱個重也要表演：

在這次跟 Tristan Connelly的比賽中，亦是整套體操打出來，甚至想以空翻過腿：

😳 Backflips

😰 Somersaults

😱 Flying Knees



Michel Pereira was a wildman at #UFCVancouver last night! pic.twitter.com/2yuD0GqFoe — UFC Europe (@UFCEurope) September 15, 2019

只是使用體力分配大概亦因這些動作被打亂，結果對手 Tristan Connelly以判定勝出。不過Michel Pereira的表現還是引人注目，未來應會再見到他「飛來飛去」。