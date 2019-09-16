【拳擊】Fury右眼兩處割開仍壓過Wallin　賀墨西哥獨立披特色戰衣

受英國及法國革命影響，墨西哥民族英雄Miguel Hidalgo y Costilla 在1810年9月16日發動長達11年的墨西哥獨立戰爭。109年後，曾擁有四條世界重量級冠軍的英國拳手Tyson Fury（29-0-1） 在美國拉斯維加斯對上瑞典「不敗拳手」Otta Wallin（20-1-0，1NC）。



Tyson Fury 為祝賀墨西哥獨立，在比賽前後處處帶有墨西哥色彩裝束。在稱重時Fury 戴上墨西哥式摔角手頭套，在賽前練習時帶上載有墨西哥國旗色彩的綠紅白頭帶練習，在比賽進場時以一身墨西哥民族裝束伴隨著墨西哥歌舞表演進場。最後，Fury 更穿上綠紅白拳套短褲作賽。

這是一個美好的時光，來自這個國家的一個局外人對墨西哥人民表現出如此多的愛、熱情和尊重，這不是一件好事嗎？⋯⋯我們（團隊）深受墨西哥影響。我們尊重所有文化、宗教，以及生活每一部分。 Tyson Fury

昨日，在拉斯維加斯上演了一場充滿墨西哥色彩的拳擊主賽。

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+ 8 + 7 + 6

▍Fury 第三回合負傷浴血

Tyson Fury 身高205厘米，臂展216厘米；而Otto Wallin 則身高197厘米，臂展198厘米。雖然兩者同是重量級拳手，可是Fury 在臂展上足足擁有18厘米的壓倒性優勢，Wallin 必須設法克服打擊距離差異才有機會勝出。

正當大部份拳迷以為Fury 能輕鬆擊敗Wallin時，卻在第三回合出現了意外，為比賽帶來變數。



（影片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=M28WWfeiB_Y）

（影片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=M28WWfeiB_Y）

第三回合還剩下五十秒左右，Fury 在一次繩角攻防中，被Wallin 以一記左手短勾拳正中右眼眉角，拳套割開了一道約兩吋長的傷口。Fury 初時以為是頭錘，所以不以為然，頂多只向裁判投訴。可是，漸漸鮮血流向Fury 的右眼，Fury 團隊立時大為緊張。Fury 的Cut Man Jorge Capetillo 成為關鍵人物，在每回合期間處理傷口情況。

因為眉角的傷口，Fury 不得不臨場轉變打法。限制自己換架的頻率，長期維持正架以保護受傷的右側。而Wallin 亦趁機搶攻，持續地向Fury 施壓，可惜始終未能逮著關鍵一擊，一直讓Fury 以優異的步法及擺頭邊退邊反擊。

▍第六回合險被TKO Wallin故意按壓傷口作挑釁

及至第六回合後段，拳證見Fury 傷口出血情況愈來愈嚴重，於是暫停了比賽，讓賽會醫生檢查傷勢決定Fury 是否適合繼續作賽。這時Fury 迎來關鍵的時刻。由於傷口是由合法打擊造成，假如Fury 因傷口出血不止而不能作賽，他將以TKO 敗于 Wallin。幸而，在短暫的檢查後，Fury 被允許繼續作賽。Tyson 立時一改打法，轉以主動近身纏鬥，避免傷口遭到重擊。



（影片擷取自：https://www.youtube.com/watch?v=p5UvgTCzc18）

怎料去到回合最後階段，卻出現了最具火藥味的一幕。在一次拳證分開中，Wallin 刻意以手按在Fury 的傷口上，場內馬上傳來一大陣喝倒彩聲，就連旁述都忍不住說：「這絕對是可以直接扣分的動作，為甚麼裁判沒有判罰？」而這記犯規則激起了Fury 的怒火，在之後的回合中明顯轉為猛攻。



.@Tyson_Fury throwing the kitchen sink at Otto Wallin in Round 10!! 😱 #FuryWallin pic.twitter.com/39dawcJUZV — Top Rank Boxing (@trboxing) September 15, 2019

去到最後一回合，雖然Wallin 以一記左勾拳對Fury 造成明顯傷害，可是一切都為時已晚。Fury 在負傷應戰的情況下，最終以118-110，117-111，116-112，一致判定勝過 Wallin，奪得職業生涯第29場勝仗。



在賽後訪問中，Tyson Fury 直指 Deontay Wilder 是他的下一個目標。而身為WBC 重量級冠軍的Deontay Wilder（41-0-1）下一戰的對手很可能是古巴「金剛」Luis Ortiz，很可能在年末進行兩人之間的「二番戰」。Fury 能否如願，很可能要待這場比賽過後才可進一步確認了。

