【武編週記】Rambo終極血戰 再現經典兵器

各位好！我是編輯K。有留意這專欄的讀者，應該知到我是《武備志》編輯團隊年紀最長一位，所以很多時會談一些八九十年代的武打電影。而今天是史泰龍經典系列《第一滴血：終極血戰》在香港上映日，雖然這系列在越後的系列隨著主角史泰龍年華老去，越來越依賴鎗械而少了最初主力近身肉搏金或運用(較)原始武器的情節，但隨著這個系列最終章上映，希望也向年輕的讀者分享一下這套電影對我輩感受！

《第一滴血》於1982年上映，本傳故事本來甚具勸世和反戰意味，發人深省。故事講述史泰龍演的主角藍保(Rambo)在越戰兵役回歸美國後，飽受世態炎涼，備受歧視。尋訪昔日戰友卻發現他因打仗時遭受到美軍化學劑感染而患癌離世，又遇到路上盤查警方刁難和羞辱，為了自保而發起對抗。當年票房大收，甫於1985年第二集便開始大玩大美國英雄路線，開始由「反戰控訴」轉而走入「美蘇冷戰」，亦開始將Rambo神化，以一己之力獨殲一支軍團。但Rambo那份敢於犧牲，忠於戰友的情操，和他一身好身手、肌肉分明的剛陽味，當年被捧為男士象徵。

經典戰場兵器

經典藍保刀。(電影截圖) 八十年代初我只是黃毛小子，我是八十年代末才看Rambo電影，但對這電影的最初認識不是電影本身，而是他的兵器或由此引伸而來的其他影視作品。 第一個令我認識Rambo的是「藍保刀」(Rambo)，小時候我的叔叔與我同住，喜歡手工藝的叔叔經常收藏不少法寶，小學時候我經常偷偷拿叔叔的法寶箱來看(印象又沒給他鬧過，我每次都會放好原位)，最記得當時有把軍刀，十分精美，把上手沉甸甸的，刀柄可拆出指南針、火柴、火石、魚絲等等，握在手中讓我覺得是神兵利器，好像特攝片的英雄用具。當時也不知危險，但亦未至於把刀亂舞亂玩，後來才知這是Rambo在電影中最常用亦最多用途的工具，正確名稱應為Survival knifec，是特種部隊在野外常用小刀，因電影而又別名Rambo Knife，現在也成為野外露營人士珍藏工具之一。

電影《小魔怪2》扮Rambo情節（電影截圖） 第二個深刻的是Rambo的弓術，不記得哪一年看《小魔怪2》，電影中的小魔怪困在籠中時經常看Rambo電影，視他為偶像。後來在消滅大魔怪時，屢遭欺負的小魔怪振作圖強，模仿Rambo，以紅頭帶縛上頭表示決心背水一戰，找萬字夾和橡膠帶做弓，用鉛筆在筆頭插上樽裝塗改液做箭，用來殲滅進化為蜘蛛形態，蛛絲盤壁的大魔怪。說回縛紅頭帶一幕，那時Rambo這動作成為經典文化ICON，記得王晶的攪笑電影(好像是《精裝追女仔》?)也有一班男主角赤裸上身，縛上紅頭巾以示決心的場面。

Rambo經典巾頭帶ICON(電影截圖) 說回Rambo這把弓箭，不是一般的古舊式設計弓箭，而是1966年由美國人Holless Wilbur Allen所發明的複合弓。標準設計是附有放大鏡片瞄準器，使射手可以在滿弓時輕鬆地瞄準目標，提升精準度。今集最終回的預告片顯示，Rambo會重新讓這些經典冷兵器再登場，大家影迷拭目以待。

It's a Long Road

九十年代初，蘇聯解體，本來以為Rambo這類以冷戰背景為題材的英雄片會如明日黃花，怎料廿年後史泰龍再拍第四集，故事也由冷戰大背景改為對戰他在泰緬邊境退休時，當地一帶游擊軍閥，故事也談到和平理想主義者所漠視於世界某些角落上的血腥和武力，恍惚告訴在全球化的時代，其實全球仍然有很多暗黑的角落，很多人仍然生活在水深火熱中。

記得第四集片尾，Rambo回到家鄉，鏡頭改為Wide Shot，拍攝他踽踽獨行、漸行漸遠的背景，畫面中他的背影漸漸遠去，悠揚播起經典主題曲《It's a Long Road》。這條三十年來漫長的路，本來以此作結，對我們老影迷來說不禁感觸泛淚，是最美結局，至今記憶猶新。

想不到年屆七十的史泰龍，最終仍為這經典系列蘸上濃墨一筆，希望這會是令人刻骨銘心的終章。