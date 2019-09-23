【UFC】墨西哥主賽因意外插眼終止　觀眾憤怒噓聲不斷

在星期日於墨西哥舉行的UFC比賽，當日主賽為當地拳手Yair Rodriguez 對上 Jeremy Stephens，二人攻力十足令人期待。可惜在開賽後15秒，Jeremy Stephens就因被對手非刻意的抓眼受傷，最終賽事亦以「無效」告終。 現場拳迷十分憤怒，責怪Jeremy Stephens，甚至把手上膠杯和爆谷扔至賽場，以致Jeremy Stephens需要保安保護離開。

15 秒後意外發生

在開賽後15秒，Yair Rodriguez 就意外抓到Jeremy Stephens 的眼，導致比賽結束。



This strike to the eye caused the #UFCMexico main event to be ruled a No Contest pic.twitter.com/EXIKa2PyeE — ESPN MMA (@espnmma) September 22, 2019

Jeremy Stephens 在被抓到後立即展示出痛苦的樣子，拳證Herb Dean走過去檢查Jeremy Stephens ，但他甚至無法睜開眼睛讓拳證看看造成的傷害。 醫生很快進入籠內，試圖檢查Stephens的眼睛，看看他是否還能繼續。可惜經過五分鐘之後，Stephens 仍然無法張開眼睛，而Herb Dean別無選擇，只能叫停比賽。

比賽結束後，現場觀眾立即報以噓聲，甚至向場內投擲垃圾。

Fans in Mexico City pelt Jeremy Stephens with beer and popcorn after fight is called. @espnmma @marc_raimondi pic.twitter.com/cxv2MlhljC — Eric Gomez (@EricGomez86) September 22, 2019

最終Stephens需要保安護送離開：

假傷?

Yair Rodriguez 向現場觀眾致歉，說他們二人都努力預備比賽，希望能有重賽。

你看到我的家人、朋友，很多人給了很多錢和時間來這兒......這是我最棒的訓練營，對我們來說也很難受。這一切都在我腦海中出現，我很想打比賽，這就是了。 Yair Rodriguez

Jeremy Stephens受到了很多壓力。拳迷想要一場大戰，我預備好給他們一場大戰，但這沒有發生 Yair Rodriguez

雖然還沒定下來，但看情況重賽的機會挺高，只是應該不會再在Yair Rodriguez的主場墨西哥舉行。

網上亦有聲音說Jeremy Stephens只是裝傷，現在雖然未有醫療報告，但其實他裝傷也沒有什麼好處，因為賽事只開始了15秒，沒什麼優勢可言，頂多也只能說他怕墨西哥是對方主場。而如果他「死頂」，帶傷繼續比賽，也對自己的戰績不利。再者亦確是Yair Rodriguez 不小心在先，怪責Jeremy Stephens就有點過於嚴苛了。

另一方面，插眼、抓眼問題已困擾MMA界多年，亦有聲音指要改動手套設計。只是，如何不妨礙抓的動作，同時又能避免伸直手指，仍是個難以解決的問題。而當意外發生時，拳迷也應保持風度，不應過份反應。