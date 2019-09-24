【UFC 244】The Rock親自頒獎　地上最強的「癟子」！

有沒有想過，粗鄙之語可以成為冠軍銜頭的名稱？在11月2號舉行的UFC 244，Jorge Masvidal就會跟Nate Diaz決出一條名為「Baddest Motherf___er」（簡稱「BMF」）的腰帶。UFC甚至向美國最高法院提出申請，希望能將之登記成為註冊商標。 而UFC主席Dana White亦向傳媒確認，已經邀請得WWE名將、動作巨星「The Rock」Dwayne Johnson到場頒獎。只能夠講，UFC在搞噱頭方面，實在是無人能及……

▍地上最強的「Motherf__er」！

BMF一名乃出自Nate Diaz之口，他在UFC 241擊敗了Anthony Pettis後，公開表示希望能跟Jorge Masvidal一較高下，決出誰是當今UFC最厲害的「Motherf__ker」。

事實上，他這番挑戰言論並非「空穴來風」，蓋因現年31歲的Masvidal，著實每每有驚人之舉，堪稱MMA界的又一「流氓」。例如在今年7月，他以飛膝創造了UFC史上最快的KO之後，在記者會上笑言自己向對手Ben Askren提供了「美高梅尊貴自助餐」（MGM grand buffet），極盡輕蔑之意。而在更早前的UFC Fight Night 147，他則因為被Leon Edwards打斷訪問，而在後台向他連揮三拳。事後他借用KFC述語，指這個行為不過是點了「三件炸雞連汽水」（3 Piece with Soda），令此一套餐頓時成為「網絡潮語」。

於是當Nate Diaz向他叫陣之際，UFC立即就感受到當中的話題性，很快就安排了兩人在UFC 244對賽，銳意打造成兩大「Motherf__ker」的世紀對決。而為了進一步搞響噱頭，UFC甚至向美國最高法院提出申請，要求將「Motherf__ker」註冊成旗下商標，計劃用於活動名稱、冠軍銜頭及玩具出品。

依照現時走勢，似乎「冠軍銜頭」的用途已經獲得批準。因為在沒有其他腰帶的情況下，今次勝方將會獲得一條名為「Baddest Motherf__er」的腰帶，簡稱「BMF」。

▍「巨石強森」登場！

雖然是次比賽以「流氓習氣」作招徠，但在日前的記者會上，兩位選手都表現得出奇平靜。Masvidal表示，Diaz是一個與別不同的選手，他會用盡一切方法將之擊倒。而Diaz則認為，比賽無需要講太多屁話，只要八角籠上的另一個人想擊倒你，就已經有足夠的爭勝動力。有媒體形容，這場記者會打破了UFC一貫嘩眾取寵的宣傳方式，值得嘉許。

當然，作為「噱頭能手」的UFC，又怎會放過每一個爭取鎂光燈的機會？早前UFC主席Dana White接受訪問時就提到，WWE名將、國際巨星Dwayne Johnson，將是今次UFC 244的頒獎嘉賓。屆時Masvidal和Diaz之間的勝方，便會從「巨石強森」的手上，親自接過「Baddest Motherf__ker」的腰帶。相信這個畫面又會引起網絡熱議。

另一個有趣的消息是，無論Masvidal能否成為「Baddest Motherf__ker」，Dana White都表明不會安排他跟McGregor作賽。事實上早在七月的時候，White就跟McGregor談過此事。他認為對McGregor來講，Masvidal實在是太超過。如果Masvidal堅持作賽，UFC隨時會以「意圖謀殺」控告他（這當然是笑話啦）。