【劍道】台灣劍道館拍攝「開箱文」 科普劍道知識

最近流行的「開箱文」，主要是各行各業的從業員以類似模型開箱文的陳列形式，把從業員和行業相關工作用具鱗次櫛比的陳列開來。最近「開箱文」也出現了武術版，台灣的東武劍道(DONG WU DOJO)於Facebook中也製作了劍道版的開箱文，得悉《武備志》希望使用他們的照片，還悉心為讀者再補製一幅解說文，以為各位科普一下劍道用具知識。

台灣東武劍道早前製作了劍道版「開箱文」。(圖片由東武劍道提供)

【本文所用圖片已獲台灣東武劍道(DONG WU DOJO)授權使用】

東武劍道再為圖片加上說明，方便大家認識有關工具名稱。(圖片由東武劍道提供)

用品解說由右到左開始(解說部份由《武備志》編輯加上)：

1.太鼓與鼓棍

解說：日本傳統樂器，在很多傳統節慶或劍道比賽、表演中會配以太鼓奏樂。

2.兩件劍道館紀念衫

解說：劍道館自家品牌衣服。

3.右下是劍道小勇士與劍道美少女

解說：劍道是老少咸宜的武術運動，當然適合小孩和女學員參與。

4.上右是劍道服飾行李袋

解說：劍道的護甲配件甚多，劍士使用時以行李袋運送護甲及其他用具。

5.甲手，護腳，護膝，護手保護帶、名牌帶，甲手，護面下額止汗袋，最下方是服飾行李箱

解說：用來保護劍士四肢的護具或吸汗用品，圖中KOTE即「籠手」，類比如拳擊「拳套」但設計上用來持木/竹刀。

6.中間是盔面，冑胴，垂帶，各兩套

MEN：面部

DO：胴

TARE：腰垂

解說：「面」的正面是由金屬條（面橫金和面縱金）制成，成人的面橫金是14條，而小童是13條。金屬外框負責保護前額至下顎的地方。而正面金屬架下方，有一塊下垂的墊片稱為「突垂」，保護習劍者的喉部。此外，金屬框架的左右各有兩塊長度及肩的大墊片，稱為「面垂」，保護習劍者側面和頭頂。而「面」並沒有任何墊片保護頭部後方。帶上「面」後，後方的「面紐」不可長於40厘米。

「胴」由上部的「胴胸」和下部的「胴台」組成。前者主要作裝飾用，以皮革、竹片、碳纖維或紙纖維制成，甚至加上刺繡；後者是為得分部位，固以竹片為底座，外面覆以生漆，保護習劍者軀幹。順帶一提，在「胴」的後方有一個小皮環，可以讓所有護具「合體」，札在一起。舊時的劍道道場，會把一個個「護具束」掛在天花上，讓風從風窗吹乾沾滿汗水的護具。



「腰垂」主要由五塊墊片提供保護正面，包括三塊「大垂」和兩塊「小垂」。「腰垂」除了保護功能外，還標示著選手的身份象徵，掛著寫了劍士名字的「名字袋」。



7.左上是盔甲頭巾、劍道小物、飾品

解說：頭巾用於固定頭髮和防止汗水流入眼中

8.左下是木刀小刀、竹劍小刀、木刀大刀與太刀、38號女用竹刀及39號男用竹刀、接著就是4組竹劍袋

解說：劍道常用刀具，竹刀日本劍道練習器具，相傳由安土桃山時代新陰流祖師上泉信綱發明的「袋竹刀」。一般竹刀由4片竹片組合，38寸為女用刀、39寸為男用刀，平時要注意保養，不可用有破損竹刀。

希望有更多不同武術武館製作科普開箱文，加深大家對相關武術認識。

