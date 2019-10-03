【跆拳道袍】東奧跆拳道測試完成　新道袍「外觀破格」引聯署反對

（圖片擷取自：世界跆拳道網頁）

日前（9月27日）世界跆拳道在日本千葉市完成了為期兩天的測試活動，當中嘗試了一系列創新技術，包括「新式比賽制服」及「4D 攝像重播」等。這些創新技術或將在2020年東京奧運會上展示。屆時全球最優秀的運動員將齊聚一堂，爭奪奧林匹克和殘奧會的榮耀。

▍4D 攝像技術將投入2020奧運

4D重播技術已經成為世界跆拳道大型賽事的主要元素，它將正式應用於2020年的東京奧運跆拳道搏擊項目中。 4D攝像機可提供360度的「矩陣式」動作廣播。這些攝像機不僅為搏擊迷們展示了優秀的跆拳道運動員的驚人技術，還為比賽場邊的裁判員提供了超準確的視頻重播。

世界跆拳道主席Chungwon Choue說：「 4D攝像機還將為世界各地的觀眾提供前所未有的觀看體驗，從而確保這是他們永遠不會忘記的比賽。」

預計這項技術一旦成熟，將能大大改變體育運動的判決及觀賞生態，提升競賽的公平性和觀賞性。

▍新式道袍正式登陸賽場

新道袍最初由電子護具系統品牌KPNP率先研發，早在2017年的世界跆拳道Grand-Prix 摩洛哥站中首度亮相。當時採用白色緊身衣連護具，並去除了色帶的設計。



及後世跆參考KPNP的設計後，亦自行研發適用於2020東京奧運的新道服。在今年5月份於英國舉行的世界賽中，世跆便展示了一系列的新道服設計。



後來世跆參考了2018-19年大獎賽系列賽技術與發展委員會和運動員委員會的會議，以及2019年曼徹斯特世界跆拳道錦標賽期間的運動員意見所研發而成。據世跆指出，新比賽制服更便於運動員發揮，亦更對傳媒及觀眾友好。

【點擊放大圖片，細看新道袍細節】

全新賽服一改以往傳統道袍的寬身設計，並把護脛、護臂等護具連接在緊身衣制服中，令制服護具更加一體化。在手套設計上，由原先的露指拳套改成全包裹式的薄拳套，加強了手部的保護性能。

世界跆拳道主席Chungwon Choue說：「今天，我們試用了新的跆拳道服進行搏擊比賽，既保持了我們白色跆拳道服的傳統，又使用了新技術使它們對運動員和觀眾更加有利。」

【大家不妨再對比多一次，新舊道袍的外貌】

可是，世界跆拳道對新式比賽制服的「審美觀」似乎跟跆拳道愛好者有些「出入」。傳統道袍寬身的設計使護具能夠不顯眼地收藏在道袍內，運動員身體線條亦可被道袍掩蓋，給人一種含蓄得體的感覺。反觀新式制服卻令護具突兀地展露無遺，貼身設計雖然時尚卻略嫌露骨，給人一種「不倫不類」的感覺。



（圖片擷取自：Petitions.net）

在測試翌日，總部位於芬蘭的網上聯署網頁"Petitions.net"馬上出現要求「停止在2020東京奧運使用新道袍」的聯署項目。聯署開始至今，6日以來吸引世界各地多達近三千人簽署。

不知道大家對世界跆拳道的新式道袍有甚麼看法呢？大家不妨留言說說看。

