台灣空手道名將搖籃 旭光高中空手道隊

今年是台灣南投921地震二十周年紀念。台灣媒體早前訪問了當年由佛教慈濟基金會援助重建學校之一，旭光高中(全名：南投縣立旭光高級中學)空手道隊。

(圖右)台灣空手道選手辜翠萍。( 圖片來源：Getty Images) 1999年，在台中開空手道館的黃泰吉與廖德蘭夫妻，本來過著平凡生活。921大地震後，為了尋找失聯的學生曾麗如，而前往南投災區。當時找到災後生還的曾麗如，但她全家已盡毀。面對災區百廢待興，孤兒無數，黃泰吉夫妻二人聽從了好友南投國姓國中校長池麗娟建議，在校內成立空手道隊，以教空手道為「方法」，幫助學生走出震災陰影，避免走上歧途。

自此，夫婦二人每週1天增至6天，輪流台中、南投兩邊走，最後為了更專心教導南投的學生，他們關掉了本來收入充盈的台中道館，全心投入南投空手道隊教育。多年來他們帶領學童打比賽，並催生南投縣在2003年以空手道單項在旭光高中成立體育專班。

二十年來，旭光高中空手道隊培養多名世界級空手道運動員。當年的學生曾麗如，曾代表台灣出賽，現在已成為旭高空手道隊專任教練。來自南投布農族隊員辜翠萍和谷筱霜，分別奪得2014韓國仁川亞運空手道金牌和2018年雅加達亞運空手道金牌。至今，旭光高中空手道隊又有「台灣少林寺」之稱，至今亦是台灣奪得金牌最多的學校。

(圖右)台灣空手道選手谷筱霜。(圖片來源：Getty Images)

2019年9月初，辜翠萍和谷筱霜在日本Karate 1奧運積分賽，分別擊敗世界排名第2的土耳其選手艾帕普魯和世界排名第1的日本好手宮原美穗，打入銅牌戰但惜敗，同得第5名。



(影片來源：大愛電視)