【UFC】前中量級冠軍Michael Bisping　直播揭眼傷真實情況

英國選手Michael Bisping曾是UFC 中量級世界冠軍，多年來他一邊受眼傷困擾一邊堅持作賽，終於他在去年五月宣布結束長達十四年的綜合格鬥生涯。今年7月，Bisping 被列入「UFC名人堂」。

一直以來，不少拳迷對Bisping 的傷勢半信半疑。可是直至近日，Bisping 一舉贏得全球所有拳迷的敬重。



10月2日，Bisping 在自己的直播節目"Believe You Me"中，如常地跟諧星Luis J Gomez 談天說地。節目一開始，Bisping 便連珠炮發「攻擊」拍檔Luis 臉上的「裝飾眼鏡」，更指Luis 活像"The Hangover" 中的John Goodman（見下圖），又問：「為何你戴上這眼鏡呢？」

兜兜轉轉下，Luis 都不肯正面回應問題，於是Bisping 在直播到6：00時，做出令人意想不到的場面。

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Bisping 在直播中剝下右眼的人造眼球面，露出底下褪色無光的眼珠，然後再不期然地把眼球面放回眼框中繼續進行節目。

▍Bisping 眼傷的經過和堅持MMA之路

Bisping 的眼傷源自於2013年1月19日，在UFC FX上面對前UFC輕量級冠軍Vitor Belfor 的那場比賽。假如Bisping 在這場比賽獲勝的話，他將贏得在下場比賽挑戰冠軍的機會。可是在第二回合時，Bisping 遭Belfor 一記左高踢正中頭部倒地，然後加上數記地板拳被Belfor 以TKO 取勝。根據Bisping 的說法，這一腳踢導致後來診斷出其右眼視網膜脫離。但因為擔心自己無法再參加比賽，所以Bisping 沒有馬上就醫。



Bisping於2013年4月27日在UFC 159 負傷面對Alan Belcher。Bisping 在第一及第二回合表現不俗，但在第3回合4：29時Bisping 意外戳中Belcher的眼，使Belcher無法繼續作賽。最後Bisping 以一致技術判定取勝。

可是好景不常，在2013年10月26日UFC Fight Night 30 面對Mark Muñoz 的前夕，Bisping 視網膜脫離的症狀突然變得嚴重，使他不得不退賽並接受治療。其後，過後Bisping 經歷過五次眼部手術，當中更包括完全摘除眼球的手術，但亦無法令其視力回復正常水平。

一般情況下，面對如此嚴重的眼傷時將無可避免地終結拳手生涯，然而，Bisping 當時卻從沒有想過放棄理想離開自己熱愛的八角籠。



在獲得冠軍前，我從沒有想過要退休。今日回想起也會覺得：「哇，這個傢伙在想什麼？」。當我回看舊日的比賽片段時，又會想：「這個白痴在那裡只用一隻眼睛在戰鬥，他在那樣說話。」我不知當時的心態從何而來。但是我沒有後悔。 Michael Bisping

為了克服眼傷，並令自己能夠繼續上場比賽，Bisping 不得不徹底改變自己的搏擊風格。尤其眼傷嚴重影響到距離感知，Bisping 只好放棄昔日常用的刺拳，因為它們不再輕易命中目標，改成以纏鬥擒抱為重心，只能透過身體接觸來讓大腦更好地測量距離。



人們總是說：「你怎麼只用一隻眼睛來戰鬥？」而我總是說：「這真是『他x的』困難！」 Michael Bisping

縱然受到眼傷影響，甚至只餘下一隻眼睛的視力，但Bisping 還是堅持奮鬥，在傷後仍取得7勝4負的UFC戰績，當中面對了Cung Le、Anderson Silva、Georges St-Pierre、Kelvin Gastelum 等好手。Bisping 更在2016年的 UFC 199 中第一回合擊倒Luke Rockhold 贏得UFC 中量級腰帶，其後亦擊敗Dan Henderson 成功衛冕，實現了Bisping 成為UFC 冠軍的夢想。Bisping 由原先理應黯然退役的單眼選手，藉由自己的努力和堅持，克服了傷患和命運，最終成為獨一無二的UFC 冠軍。

可惜，Bisping 在2017年上海UFC中跟Kelvin Gastelum 比賽後，另一隻眼睛亦開始出現問題，最後於去年五月正式宣布退役。但是 Michael Bisping 堅毅的「獨眼」拳手生涯絕對值得敬佩，贏得拳迷們最熱烈的掌聲。

