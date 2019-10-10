【MMA】Bellator與RIZIN合作　Fedor日本迎戰Rampage Jackson

經過多個月的協商後，Bellator日前正式宣布會在12月29日登陸日本，舉辦由日本RIZIN協力的Bellator Japan。

爲了隆重其事，兩個機構早前特意舉辦了一場「緊急記者會」，會中除了宣布雙方的合作外，亦宣布這個大會的壓軸重頭戲將會由在日本極受歡迎的Fedor Emelianenko迎戰綽號Rampage的Quinton Jackson。

Fedor vs Rampage December 29th in Japan! #BellatorJapan pic.twitter.com/uXfXlowpn9 — Bellator MMA (@BellatorMMA) 2019年10月9日

Fedor Emelianenko和Rampage Jackson兩位都是日本PRIDE Fighting Championship時代備受注目的選手，而這正正是Bellator選擇兩人出戰壓軸賽事的原因。

「今次是Bellator在日本首次亮相，除了舉辦一場精彩的大型賽事外，我們也希望讓一些日本拳迷真正關心的選手出賽。」Bellator總裁Scott Coker解釋。

當年曾經橫掃PRIDE，被視爲綜合格鬥重量級帝王的Fedor Emelianenko (38勝6敗)自從1月在Bellator 214敗給現任Bellator重量級和輕重量級冠軍Ryan Bader後就沒有再出賽。對於今次能夠重返日本出戰Rampage，Fedor坦然感到非常高興。

「我在十九年前打了我在日本的第一場賽事，自此我就愛上了這個國家。」Fedor在記者會上表示，「我很高興能夠回到日本出賽。在我曾經出賽的衆多地方中，日本的比賽氣氛是最獨特的。 我會努力備戰，並盡一切努力為所有日本拳迷帶來一場精彩的賽事。」

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而他的對手，前UFC輕重量級冠軍Rampage Jackson (38勝13敗)則在去年9月的Bellator 206中擊敗Wanderlei Silva，從二連敗當中反彈。Rampage表示Fedor是他最喜歡的格鬥選手，但為了在日本出賽，他願意與任何對手作賽。

「我不知道你們是否知道，但Fedor一直以來都是我最喜歡的格鬥選手。 與一個自己極度仰慕和欽佩的人比賽是件很奇怪的事，但是我喜歡在日本比賽，所以我一定會把握今次的機會。只要他們能夠讓我在日本比賽，面對任何對手我也會接受。」Rampage在記者會中發言。

雖然其他的Bellator Japan大會陣容還沒有公布，但Scott Coker在新聞發布會上表示他正計劃在Bellator挑選三位選手去迎戰三位來自RIZIN的選手。而RIZIN的總裁發起人榊原信行就表示他很高興能夠幫助Coker和Bellator在日本舉辦首個大會。

「我相信12月29日的賽事將會是一個極具歷史意義的時刻。我很高興Bellator能夠與RIZIN合作，並共同見證這個歷史時刻。」

除了為Bellator協辦12月29日的Bellator Japan: Fedor vs. Rampage外，RIZIN也會保持傳統在大晦日(除夕)的12月31日舉辦RIZIN 20。