【摔角】拳王Tyson Fury客串WWE　出戰Braun Strowman

當大家以為未嘗一敗的WBO拳王Tyson Fury (29勝0敗1和)因為之前比賽中眼角受傷而需要靜養並從媒體上消失一段時間的時候，原來他已經找到新方法去製造話題讓自己繼續見報，方法就是在職業摔角WWE中出賽！

Tyson Fury與摔角手Braun Strowman對峙。相片來源：WWE官方相片 https://bit.ly/31bNLE1

Tyson Fury在10月4日的WWE節目《20th Anniversary of SmackDown》中原本以觀眾身份坐在場邊觀戰，卻被巨型摔角手Braun Strowman挑釁，兩人即場對峙了一段時間。觀眾原本以為這只是一次性的即興劇情，不過在三日之後的《WWE RAW》中，Tyson Fury再次在摔角擂台現身並與Braun Strowman「大打出手」，外界開始猜測劇情會發展成兩人在職業摔角擂台中對壘。而一如猜測，上周WWE就正式宣布Tyson Fury和Braun Strowman兩人將會在10月31日於沙特阿拉伯舉辦的Crown Jewel賽事中對陣。

WWE官方宣布Tyson Fury與Braun Strowman的摔角賽事：

而Crown Jewel賽事除了Tyson Fury外，前UFC重量級冠軍Cain Velasquez也會登場。不過相對於Cain Velasquez預定的長期合作，Tyson Fury與WWE的合作今次只屬客串性質，只打一場。

其實在WWE和職業摔角的歷史中，也有過多次與演藝界及體育界名人合作的賽事。好像Mike Tyson和Floyd Mayweather Jr. 都曾在WWE客串演出，著名NBA球星Dennis Rodman和Karl Malone在1998年時更曾在WCW擂台中以職業摔角進行了一場普遍被劣評的「較量」。

Mike Tyson與Steve Austin在擂台中的推撞是WWE被廣爲流傳的經典一幕：

著名NBA球星Dennis Rodman和Karl Malone當年也曾在WCW擂台中對賽，但該摔角賽普遍被受劣評：

雖然今次在WWE客串讓Tyson Fury獲得不錯的宣傳效果和金錢收入，但Tyson Fury今次在WWE出場其實也不是沒有風險。Tyson Fury在9月擊敗Otto Wallin的拳賽中右眼上方有兩處地方被割傷，共縫了47針。而根據醫療報告，他在11月中前都不應該參與任何全接觸運動，但有消息指他預定在2020年2月會再戰Deontay Wilder，所以勉強參與WWE的演出或許會影響他在2月的一戰。