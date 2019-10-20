【漫畫】K.O.小拳王　為了改變自己而走向最強之路

拳擊漫畫可以說是日本運動漫中最常出現的搏擊運動漫畫種類之一，而不少著名的漫畫家其實也喜歡把拳擊情節放在作品當中，甚至出版過拳擊為主題的故事。當中一位就是以足球漫畫《足球小將》而家傳戶曉的日本漫畫家高橋陽一。

《K.O. 小拳王》(台灣譯《冬瓜拳王》) 是高橋陽一在《足球小將》原作完結之後幾年的作品之一﹐於1992年到1993年其間在日本連載﹐單行本全6冊。在日本連載期間因為日本J-League的創立令高橋陽一決定創作《足球小將 - 世青編》而在《K.O. 小拳王》故事完結前親手腰斬﹐導致真正的結局要在單行本才能看得到。

《K.O. 小拳王》單行本全6冊。相片來源：集英社官方網站 https://bit.ly/2J9kFPN

懦弱少年的反擊

故事主要分為三部份。第一部講述主角仲本智因為身材矮小而經常被同學欺負。在同學岩井的鼓勵下，性格懦弱的仲本智決定學習拳擊以增強自己的體格。校內很多同學本來都為了看仲本智鬧笑話而持看戲的態度觀看仲本智練習，但很快就感受到仲本智對拳擊的認真而放棄取笑他。不過仲本智的堅持卻令經常欺負仲本智的熊田感到不是味兒而變本加厲。得知熊田欺負別人背後的真相後，仲本智決定反過來主動向熊田展開挑戰。

仲本智主動向熊田挑戰。相片來源：集英社官方網站 https://bit.ly/2J9kFPN

故事的第二部講述仲本智和岩井考入了拳擊名校藤波學園(期間文字有交代他長高了一點)，可惜仲本智卻因為中了別人的陷阱而只能待在B隊。待在B隊的隊員都受著不正常的嚴格訓練，很快就只餘下的五人。以仲本智為首的五人都為成為A隊的正式隊員而努力，但卻發現到B隊的嚴格訓練其實只是為了逼走眾人。但在仲本智等人的努力下，B隊的五人最終感動到教練，獲得與A隊進行一次5對5的團體戰的機會以證明B隊的實力。

B隊五人組同心協力挑戰A隊。相片來源：集英社官方網站 https://bit.ly/2J9kFPN

而緊接第二部的故事，第三部講述校藤波學園廢除了AB隊的制度，讓B隊的五人成為正式的拳擊部隊員並參與學界賽事，一起追逐成為學界冠軍的夢想。

仲本智成爲了藤波學園拳擊部的主力拳手之一。相片來源：集英社官方網站 https://bit.ly/2J9kFPN

沒有必殺技就不是高橋陽一

故事的第一部其實寫得頗為很牽強﹐假如作者不是高橋陽一的話﹐大概老早就被腰斬。但第二部開始有點起色﹐主角和配角的性格也開始有比較鮮明的描寫。

作品沒有《足球小將》般出現太多超乎常理的招式﹐但是一兩招絕招當然不會缺少﹐像是仲本智的青蛙跳躍上擊拳或對手一本松圭吾的千手觀音拳都是頗爲誇張化的招式。不過最超乎常理的應該是主角仲本智初出場時的身高﹐第一話時目測似乎不超過1米....

仲本智初出場時的身高比例。相片來源：集英社官方網站 https://bit.ly/2J9kFPN

整體來說，《K.O. 小拳王》算是中規中矩的作品，但隨著《足球小將 - 世青編》的連載再牽起的足球小將熱，《K.O. 小拳王》很快就被淡忘。