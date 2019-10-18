【泰臣】拳王不老：53歲即席獻技　搖身踏入MMA界

昨天，在傳奇拳王Mike Tyson 及Fightlibrary 的Instagrme 上載了一段影片，描述寫道：「我沒有回來，但我可以！」，引起拳迷熱烈關注。

（圖片擷取自：Mike Tyson Instagram）

片中，泰臣身處類似咖啡廳或西式餐廳，施施然脫下皮褸，擺出拳擊架勢，下蹲數下稍微熱身後，便以53歲的身軀重現著彷如昔日的身手，示範「轉角度上勾拳勾拳」組合！



（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2BkK18Q）

就是類似這樣的組合了！

【點擊放大，睇下泰臣做咗啲咩！】

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難道泰臣決定要復出，重返拳壇了嗎？

沒錯，泰臣確實要重返拳壇了，不過是以另一種身份！

美國MMA 賽事Professional Fighters League（PFL）推出了新MMA 節目"Mike Tyson's New Fight Game: The PFL"，邀請到拳王泰臣作為常設嘉賓，與節目主持人Tyson Ranch 「透過拳手觀點，進行內在分析，以及上演從未在搏擊運動中經歷過的激烈討論」。第一集已於美國時間10月10日，在YouTube、Facebook 和Instagram 等媒體上推出。



泰森表示： 「我被PFL 的比賽模式所吸引，因為他們可以給予拳手動力。PFL 正在帶領MMA邁向未來，我很高興能參與其中。」

至於為甚麼找來泰臣呢？

PFL 的首席執行官Peter Murray 表示，為了深入PFL 拳手的心路歷程，「他們是如何做到這一點的？他們的想法是什麼？沒有其他人比Mike Tyson 更能夠深入了解這些拳手的故事了。」

而PFL聯合創始人兼董事長Don Davis 則表示：「地球上沒有人像Mike Tyson 那樣經歷過同樣的拳手生涯。他為培育拳手和宣傳拳賽帶來了獨特的見解。」

所以，泰臣正式「踏入」MMA 界了！

最後附上片段所在的Instagram：