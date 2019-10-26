【MMA】 獨臂拳手Nick Newell以最佳狀態出戰Bellator 232

獨臂拳手Nick Newell將於美國時間10月26日的Bellator 232中與Manny Muro展開對決。

Newell是一位天生沒有左手前臂的綜合格鬥拳手。他除了曾在UFC主席Dana White的Dana White's Contender Series出賽外，亦曾在Legacy Fighting Alliance、World Series of Fighting和XFC等知名的中型賽事中出賽。他在8月的Bellator 225以降伏技擊敗Corey Browning後獲得Bellator的賞識，追加了多場的賽事合約。Newell現時的職業綜合格鬥戰績為16勝2敗。

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對於2019年到目前爲止兩場比賽中都獲得勝利，Nick Newell感到非常滿意，他認為正在自己格鬥生涯的巔峰期。對於能在Bellator出賽，Nick Newell表示他一如既往地非常渴望在比賽中獲得勝利。

「我依然像以前一樣充滿動力。 如果我覺得自己沒有了動力，我就不會參賽。」Nick Newell解釋，「我出賽不是為了錢，而是因為我喜歡這個運動。我現在正處於最佳的狀態，我已經準備好在Bellator中挑戰他們最好的選手。」

Nick Newell出戰Dana White's Contender Series。相片來源：Nick Newell Facebook https://bit.ly/31D2Fnb

Nick Newell對手 Manny Muro綜合格鬥戰績10勝6敗，最近剛從三連敗中反彈獲勝一場。在本週六的Bellator 232中，Newell希望能夠在Manny Muro身上取得自己今年的第三場勝利。Newell每次出賽都會成爲賽事焦點之一，而面對在過去的賽事因爲想得太多而犯錯，Newell現在的態度是要先把全部的精神集中在這場比賽。

「我有我的目標，但我會先贏得這場比賽，然後再去想下一步。」Newell表示。

Nick Newell與 Manny Muro這一比賽將會在特別制定的160磅約定量級中進行，而Bellator 232當晚的壓軸重頭戲將會是中量級淘汰賽的總決賽，由冠軍Rory MacDonald再次迎戰Douglas Lima。