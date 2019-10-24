【武術世錦賽】港隊奪5金4銀 曾海蘭散打摘銀刷新紀錄

一連五天於上海舉行的世界武術錦標賽，港隊在昨天(23日)再創歷史佳績，曾海蘭(NaNa)於女子散打獲得60公斤銀牌，刷新了港隊在世錦賽散打項目最佳成績。

曾海蘭先後擊敗奧地利及泰國兩位選手晉級決賽，對戰中國選手戚玉梅(Qi Yumei)，惟激戰後仍然不敵落敗，取得一面銀牌，並為港隊在世錦賽散打項目刷新最佳成績。

賽後曾海蘭表示，中國隊是非常強勁隊伍。之前已留意對手上一場以一分鐘多些時間便擊倒(KO)對手，有幸可以與這位選手對戰。而決賽賽前並無心理壓力，希望盡情發揮。

比賽部署方面，曾海蘭本想穩守突擊，冀以轉身鞭捶搏得擊倒對手，但臨場並不成功。她表示雖然落敗，但對能參加這次決賽感到開心興奮，輸得心服口服。

+ 3 + 2

第十五屆世界武術錦標賽，港隊共獲得5金4銀1銅及創意集體項目第三名佳績：

男子太極劍 金牌 🥇許得恩

女子南棍 金牌 🥇何健欣

女子八卦掌 金牌 🥇陳穗津

女子棍術 金牌 🥇劉徐徐

女子對練 金牌 🥇袁家鎣、何健欣、劉徐徐

女子太極劍 銀牌 🥈莫宛螢

男子南拳 銀牌 🥈劉子龍

女子刀術 銀牌 🥈劉徐徐

女子60kg散打 銀牌 🥈曾海蘭

女子南拳 銅牌 🥉何健欣

創意集體項目 第三名

