【新聞】馬雲夥拍Manny Pacquiao　拍片挑戰Floyd Mayweather

馬雲雖然只是退休了約一個月，但這位富豪很快就找到下一個目標，也就是夥拍菲律賓拳王Manny Pacquiao 挑戰 Floyd Mayweather 。

▍練習片

Manny Pacquiao 在自己的社交媒體中貼出了和馬雲的練習片段，而且還跟 Floyd Mayweather 說「如果你想真打，就跟我打；如果你想打表演賽，我朋友馬雲會跟你打」。

「我預備好了。什麼時間、地點也可。Manny的隊伍已預備好了 」

Manny Pacquiao 在2015年跟 Mayweather 打過，但當時以判定落敗，及後一直想再戰，但也未有機會。而現時 Mayweather 亦已退休，大概未來再戰的可能不大。

▍找個機會說說馬雲

因為大家都關心馬雲，為了維持武備志「奇怪東西也要認真說」的風格，也就評兩句吧。簡單來說就是慘不忍睹。

拳走的路線全錯、發力並不來自大腿而是推前整個人、可以說沒有收拳的動作，以及大量的不協調。新手學一小時大概也做得更好，有些東西不是加了快鏡就可以呀。

不過話雖如此，馬雲又不是做什麼壞事，以自己的錢及自己的人脈，做自己喜歡的事，其實就跟我們玩模型、影相、因興趣打拳然後放上網沒什麼差別，就只是單純地「高規格」很多。所以笑他打得差無意思，假如我可以，其實我也想Manny Pacquiao做我的靶師。

就像《功守道》一樣，「佢開心咪得囉」。

馬雲當年的《功守道》，成功以財才將一眾武打影星打趴。（圖片擷取自http://bit.ly/2MZgYyr）

▍挑戰 Floyd Mayweather 變成了潮流玩意

另一點想說的，是「挑戰 Floyd Mayweather」這回事，Manny Pacquiao 因為有段歷史還可接受，但其他人呢?

現在好像變得像某種潮流：你打拳擊的? 挑戰 Floyd Mayweather吧；你打Kick Boxing 的? 挑戰 Floyd Mayweather吧；你打MMA的? 挑戰 Floyd Mayweather吧；你有錢的? 挑戰 Floyd Mayweather吧。

弄得「挑戰 Floyd Mayweather」變成了珍珠奶茶一樣，是種打卡吸like 玩意。也不是尊不尊重Floyd Mayweather 的問題（反正他大概不介意），而是開始變得很煩厭。第一二次都叫新奇，第三四次就開始「求奇」了。

大家最近可能較忙，但如果有空，也可以挑戰一下Floyd Mayweather，來吧！#challengemayweather

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