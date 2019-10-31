【拳擊】墨西哥拳王Canelo不打GGG　反而升磅挑戰冠軍

▍世上唯一擊敗GGG 的男人

墨西哥巨星拳手Canelo Alvarez （52-1-2，35 KOs），他以精準的反擊拳，具破壞力的身體打擊，以及防守美技見稱。他在21歲時便已奪得WBC 輕中量級拳王腰帶，在成功衛冕五次後，他更贏得WBA（Unified）輕中量級拳王腰帶。

可惜，正當達到職業高峰之際，他卻遭到命運狠狠的教訓。



+ 7 + 6 + 5

在2013年時，23歲的Canelo 對上了當時最具統制力、Pound for Pound 排名第一的拳擊王者Floyd Mayweather。雖然Canelo 擁有優異的技術力量，但在Floyd 面對卻無法取得明顯優勢。在鬥足十二回合後，Canelo 最終以多數判定（114-114，116-112，117-111）落敗，初嘗敗果的滋味。這一仗卻同時讓Canelo 吸引到世界拳迷的注意。

Canelo 另一場代表作就是跟哈薩克「不敗拳王」Gennady Golovkin 的二番戰。經過爭議性的首戰，再輾轉舉行二番戰，最終Canelo 成功從 Pound for Pound 排名第一的GGG 手上，奪取了 WBA（Super）、WBC、IBO 腰帶。可是，他並沒有因滿足而停下腳步，決定升磅挑戰其他冠軍。

Canelo 在2018年年底升磅至Super Middleweight（168磅），成功在第三回合擊倒Rocky Fielding 贏得WBA（Regular）拳王頭銜。在今年五月，Canelo 返回Middleweight 擊敗Daniel Jacobs 順利統一WBA、WBC、IBF 拳王頭銜。

而他下個目標，就是升磅至Light Heavyweight（175磅），在今個周末挑戰來自俄羅斯的WBO 冠軍Sergey Kovalev。

▍俄羅斯拳王：Light Heavyweight 擋住Canelo 的第一人

Sergey Kovalev 早在2013年便擊敗英國拳手Nathan Cleverly 贏得WBO Light Heavyweight 冠軍頭銜。中間只敗給過Andre Ward 及Eleider Alvarez兩度失落WBO冠軍，後來都成功失而復得。今次他將成為Canelo 升量至Light Heavyweight 後的第一個對手。

在這場比賽中，Sergey 在體型上略佔優勢，臂展長1.5吋。因此Sergey 的團隊計劃發揮其刺拳的優勢，一方面封住Canelo 擅長的身體打擊策略，另一方面從往績可見Canelo 對刺拳打法對其頗為見效。

雖然賽前一度有意見指Sergey 的身體抗性不佳，未必能抵受Canelo 著名的身體打擊，因此而看好Canelo。但Sergey 回應指對說法感到不解，因為「自己從未有任何一場賽事因身體打擊而落敗」。

到底Canelo 能否順利贏得職業生涯第四個量級腰帶嗎？大家拭目以待吧。

