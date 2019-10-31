【首里城大火】歷經災劫的琉球文化瑰寶　空手道的「聖地」之一

日本沖繩首里城凌晨發生大火，正殿及南北殿幾乎全部焚毀。這對世界文化遺產來講，絕對是一項重大損失。 回溯首里城的歷史，它不僅是琉球國的重要象徵，還跟空手道有著密切關係。例如「松濤館流」創始人船越義珍，便曾經指導學生於首里城為天皇裕仁表演唐手。而首里城的正殿，至今依然不時會有空手道表演，供遊人「朝聖」。可以講今次大火除了燒掉殿宇，還焚毀了空手道的一片聖地。

歷經災劫的首里城

首里城位於現時沖繩縣那霸市東北部的首里區。按照近代的考古研究，首里城大概於五百年前落成。1462年，尚巴志統一三山，建立琉球王國後，便是以首里城作為都城。其後「第二尚氏王朝」的第三代君主尚真，進一步對首里城進行擴建。此後的450年間，首里城一直是琉球的政治、經濟、文化及對外貿易中心。

首里城曾經遭到四次摧毀，分別發生於1453年、1660年、1709年及1945年。前三次為火災，而1945年的一次則是被美國「密西西比號」戰艦炮轟，直至80年代才開始主體建築群的修復工作。

另一方面，首里城亦面對過被清拆的危機。1923年，首里市議會通過拆除首里城正殿的決議，後來在伊東忠太（1867－1954，日本著名建築史學家，畢生致力於研究日本傳統建築以及亞洲建築）等學者的交涉底下，才得以保留下來。

1925年，首里城正殿被定為國寶級文物，在內設置沖繩神社。及至2000年，首里城被聯合國教科文組織定為「世界文化遺產」。可惜的是，今日凌晨的一場大火，讓正殿及南北殿幾乎全部焚毀。要再次還原這座歷史名城，恐怕又要花上近半世紀時間。而明年東京奧運在沖繩的聖火傳遞路線，亦應該要改道。

首里城正殿，紅瓦是其一大特色（圖片擷取自http://bit.ly/2Wvz9Pg）

首里手與首里城

首里城與空手道的關係，可以從空手道本身的演變歷史講起。空手道源出自琉球國的傳統武術「手」，以及融合了中國武術的「唐手」。它們可按地區分成「首里手」、「那霸手」、「泊手」三大流派。其中「首里手」，顧名思義就是於首里所傳承。許多歷史留名的空手道大師，包括佐久川寬賀、「本部流」的本部朝基等，就是出生自首里地區。而他們亦著實學習過「首里手」技法，例如本部朝基的其中一位導師，便為「首里手」巨匠松村宗棍。至於松村宗棍的另一位弟子安里安恒，則曾經教導過「松濤館流」的船越義珍。

除此之外，由於松村宗棍在第二尚氏王朝末年，擔任過「御側守役」一職，並且歷仕尚灝王、尚育王、尚泰王三朝。故此首里城亦成為了傳播「首里手」的重要地方，並令到後世很多空手道家，視首里城為空手道的其中一個「聖地」。

1921年，船越義珍便是於首里城內，指導當地中學及師範學校學生，向時任皇儲的裕仁表演「唐手」。

船越義珍，被譽為現代空手道之父。1921年，他便是於首里城內，指導當地中學及師範學校學生，向時任皇儲的裕仁表演「唐手」。

時至今日，沖繩縣每年都會舉辦不同的空手道研討會，而首里城的正殿則會定期安排空手道表演，供遊人「朝聖」。可以講，對全世界的空手道習者來說，首里及首里城一直都有著與別不同的意義。

究竟今次大火會對琉球文化的保存造成多大損害？暫時仍是未知之數。然而從經濟收益及象徵層面來講，這次意外確實對沖繩市及空手道界造成不少衝擊。

但願首里城可以再展它的生命力，一如它在歷史上般，劫後重生。